13 şirket Darüşşafaka için koşacak

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Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 12 Kasım 2017 Pazar günü düzenlenecek 39. Vodafone İstanbul Maratonunda yerini alarak, eğitimde fırsat eşitliğine destek vermeye devam ediyor. Yurtdışında charity run olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiyede tanıtmak ve yaygınlaştırmak için 2008 yılında kurulan Adım Adım’ın üyeleri arasında bulunan Darüşşafaka Cemiyeti, İstanbul Maratonu kapsamında toplanacak bağış ve desteklerle, bu yıl okula yeni başlayan 48 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarını karşılamayı hedefliyor.

Söz konusu eğitimse yardıma koşarız diyen yüzlerce bireysel destekçinin yanı sıra, Türkiyenin dev şirketleri de İstanbul Maratonunda, Darüşşafaka Cemiyeti için koşarak, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunacak.

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154 yıldır eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti’ne olan katkılarından dolayı, tüm kurumsal ve bireysel destekçilere teşekkürlerini ileten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş şunları söyledi:

“39. Vodafone İstanbul Maratonunda yüzlerce iyi yürekli insan, adımlarını Darüşşafaka için atacak ve yüzlercesi bağışlarıyla onlara ve Darüşşafakaya güç verecek. İşte iyiliğin, yardımlaşmanın ve çocuklarımıza aydınlık bir gelecek armağan etme çabasının somut bir örneği. Geçen yıl Söz konusu eğitimse yardıma koşarız diyen 410 koşucumuz ve onları destekleyen üç bin 214 bağışçımız, öğrencilerimiz için el birliğiyle 407 bin 864 lira topladı. Bu sene de hedefimiz, okulumuza yeni başlayan 48 öğrencimizin eğitim giderlerini destekleyecek 480 liraya ulaşmak. Söz konusu eğitimse siz de yardıma koşar mısınız? çağrımıza kulak verip koşa koşa gelen, bizi yalnız bırakmayan birey ve firmalara çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar kalabalık olursak geleceğimiz o kadar güzel olur. Maratonda daha çok çocuğumuzun yaşamının eğitimle değişmesi için adımlarını atarak bağış kampanyası yürüten ve hem onların hem de çocuklarımızın aydınlık bir geleceğe giden yolunu aydınlatan herkese kocaman bir teşekkür bizden! Desteklerinizi bekliyoruz.”

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Darüşşafaka’ya destek için koşacak şirketler şöyle:

Mercedes-Benz Türk, Burgan Bank, Özak Global, Panasonic Eco Solutions Türkiye, Pirelli Prometeon Türkiye, Hilton İstanbul Bosphorus, Conrad İstanbul Bosphorus, Biltes Koleji, Green&Black Marine Logistics, Cefic Türkiye, Günsan Elektrik, iDisplay ve Nişantaşı Üniversitesi.

Maratona kayıt yaptıran katılımcıların, Darüşşafaka yararına bağış kampanyası başlatmak için aşağıdaki adımları izlemesi gerekiyor:

- Bağış kampanyanızı oluşturmak için İyilik Peşinde Koş (İPK) platformuna üye olun.

- İPK’da Darüşşafaka Cemiyetinin kampanyasını seçin.

- Çevrenizdekileri, sosyal medya kanallarınızı kullanarak kampanyanızdan haberdar edin ve bağış hedefinize ulaşmak için destek isteyin.

- Maratona henüz kaydını yaptırmamış olanlar da 9, 10 ve 11 Kasım’da Yenikapı’daki fuar alanında kaydını yaptırabilecek.