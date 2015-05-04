13 devlet üniversitesinin rektör adayları Cumhurbaşkanlığı’nda

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YÖK’ten yapılan açıklamada, 2015 yılının 7’inci Genel Kurul toplantısı 29-30 Nisan’da yapıldı. Toplantıda 13 devlet üniversitesinde yapılan seçimle belirlenen altı aday arasından, YÖK Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda belirlenen üç aday Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu.

İşte üniversiteler ve rektör adayları sıralaması:

Adıyaman Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü

2 - Prof. Dr. Mehmet Turğut

3 - Prof. Dr. Mustafa Gündüz

Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. Vatan Karakaya

2 - Prof. Dr. Sebati Kudret Saylam

3 - Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit

Aksaray Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. Mustafa Acar

2 - Prof. Dr. Yusuf Şahin

3 - Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz

Amasya Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. Metin Orbay

2 - Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil

3 - Prof. Dr. Ömer Küçük

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Bozok Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. Salih Karacabey

2 - Prof. Dr. Recep Şahingöz

3 - Prof. Dr. Tamer Uçar

Düzce Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar

2 - Prof. Dr. Mehmet Akgül

3 - Prof. Dr. Fehmi Erzincanlı

Hitit Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. Reha Metin Alkan

2 - Prof. Dr. Mesut Çetinkaya

3 - Prof. Dr. Adem Özkara

Kastamonu Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. Seyit Aydın

2 - Prof. Dr. Necati Cemaloğlu

3 - Prof. Dr. Ömer Atalar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. Adem Korkmaz

2 - Prof. Dr. Mustafa Saatcı

3 - Prof. Dr. Erdal Kendüzler

Namık Kemal Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. Osman Şimşek

2 - Prof. Dr. Burhan Arslan

3 - Prof. Dr. Hasan Boynukara

Ordu Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. Tarık Yarılgaç

2 - Prof. Dr. Turan Karadeniz

3 - Prof. Dr. Ali Ayyıldız

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı

2 - Prof. Dr. Fatih Gültekin

3 - Prof. Dr. Hasan İbicioğlu

Uşak Üniversitesi Rektör Adayları

1 - Prof. Dr. Sait Çelik

2 - Prof. Dr. Ekrem Savaş

3 - Prof. Dr. Rifat Okudan



