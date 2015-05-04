13 devlet üniversitesinin rektör adayları Cumhurbaşkanlığı’nda

YÖK’ten yapılan açıklamada, 2015 yılının 7’inci Genel Kurul toplantısı 29-30 Nisan’da yapıldı. Toplantıda 13 devlet üniversitesinde yapılan seçimle belirlenen altı aday arasından, YÖK Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda belirlenen üç aday Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu.
İşte üniversiteler ve rektör adayları sıralaması:
Adıyaman Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü
2 - Prof. Dr. Mehmet Turğut
3 - Prof. Dr. Mustafa Gündüz
Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Vatan Karakaya
2 - Prof. Dr. Sebati Kudret Saylam
3 - Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit
Aksaray Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Mustafa Acar
2 - Prof. Dr. Yusuf Şahin
3 - Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz
Amasya Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Metin Orbay
2 - Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil
3 - Prof. Dr. Ömer Küçük
Bozok Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Salih Karacabey
2 - Prof. Dr. Recep Şahingöz
3 - Prof. Dr. Tamer Uçar
Düzce Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
2 - Prof. Dr. Mehmet Akgül
3 - Prof. Dr. Fehmi Erzincanlı
Hitit Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Reha Metin Alkan
2 - Prof. Dr. Mesut Çetinkaya
3 - Prof. Dr. Adem Özkara
Kastamonu Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Seyit Aydın
2 - Prof. Dr. Necati Cemaloğlu
3 - Prof. Dr. Ömer Atalar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Adem Korkmaz
2 - Prof. Dr. Mustafa Saatcı
3 - Prof. Dr. Erdal Kendüzler
Namık Kemal Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Osman Şimşek
2 - Prof. Dr. Burhan Arslan
3 - Prof. Dr. Hasan Boynukara
Ordu Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Tarık Yarılgaç
2 - Prof. Dr. Turan Karadeniz
3 - Prof. Dr. Ali Ayyıldız
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı
2 - Prof. Dr. Fatih Gültekin
3 - Prof. Dr. Hasan İbicioğlu
Uşak Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Sait Çelik
2 - Prof. Dr. Ekrem Savaş
3 - Prof. Dr. Rifat Okudan