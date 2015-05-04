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13 devlet üniversitesinin rektör adayları Cumhurbaşkanlığı’nda

#Rektör#ÜNİVERSİTE#Cumhurbaşkanlığı
13 devlet üniversitesinin rektör adayları Cumhurbaşkanlığı’nda

YÖK, 13 devlet üniversitesinde yapılan seçim sonucunda belirlenen 6 aday arasından ilk 36’ünü seçerek Cumhurbaşkanlığı’na sundu.

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YÖK’ten yapılan açıklamada, 2015 yılının 7’inci Genel Kurul toplantısı 29-30 Nisan’da yapıldı. Toplantıda 13 devlet üniversitesinde yapılan seçimle belirlenen altı aday arasından, YÖK Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda belirlenen üç aday Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu.

İşte üniversiteler ve rektör adayları sıralaması:

Adıyaman Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü
2 - Prof. Dr. Mehmet Turğut
3 - Prof. Dr. Mustafa Gündüz

Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Vatan Karakaya
2 - Prof. Dr. Sebati Kudret Saylam
3 - Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit

Aksaray Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Mustafa Acar
2 - Prof. Dr. Yusuf Şahin
3 - Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz

Amasya Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Metin Orbay
2 - Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil
3 - Prof. Dr. Ömer Küçük

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Bozok Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Salih Karacabey
2 - Prof. Dr. Recep Şahingöz
3 - Prof. Dr. Tamer Uçar

Düzce Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
2 - Prof. Dr. Mehmet Akgül
3 - Prof. Dr. Fehmi Erzincanlı

Hitit Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Reha Metin Alkan
2 - Prof. Dr. Mesut Çetinkaya
3 - Prof. Dr. Adem Özkara

Kastamonu Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Seyit Aydın
2 - Prof. Dr. Necati Cemaloğlu
3 - Prof. Dr. Ömer Atalar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Adem Korkmaz
2 - Prof. Dr. Mustafa Saatcı
3 - Prof. Dr. Erdal Kendüzler

Namık Kemal Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Osman Şimşek
2 - Prof. Dr. Burhan Arslan
3 - Prof. Dr. Hasan Boynukara

Ordu Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Tarık Yarılgaç
2 - Prof. Dr. Turan Karadeniz
3 - Prof. Dr. Ali Ayyıldız

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı
2 - Prof. Dr. Fatih Gültekin
3 - Prof. Dr. Hasan İbicioğlu

Uşak Üniversitesi Rektör Adayları
1 - Prof. Dr. Sait Çelik
2 - Prof. Dr. Ekrem Savaş
3 - Prof. Dr. Rifat Okudan


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#Rektör#ÜNİVERSİTE#Cumhurbaşkanlığı

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