12 Aralık Ehliyet Sınavı Sonuçları Belli Oldu

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12 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen Ehliyet Sınavı sonuçları nihayet açıklandı. Sınava giren sürücü adayları 2015 yılının son Ehliyet Sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden sınav sonuç sorgulama sistemine giriş yaparak öğrenebilirler.

Bilindiği üzere yasal olarak araç kullanabilmek için adayların Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu Ehliyet Sınavı’na girmeleri gerekiyor. Yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı yapılan Ehliyet Sınavı’nın bu yıl ki sınavları geçtiğimiz 12 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

Önceki dönemlerden hareketle sonuçların açıklanmasının 2 haftayı bulabileceği beklenirken, sonuç bilgileri dün akşam saatlerinde yayınlandı. 12 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

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12 ARALIK TARİHLİ EHLİYET SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!





Açıklanan Motorlu Taşıtlar Sürücü Belgesi – Ehliyet Sınav Sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı web adresi www.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenebilirsiniz.

On binlerce kişinin ehliyet sahibi olabilmek için başvurduğu Ehliyet Sınavında (MTSAS) ehliyet sahibi olmak isteyen adaylar öncelikle yazılı sınava girmeleri gerekiyor. İlk yardım, sağlık ve motor ile ilgili konuları kapsayan yazılı sınavdan adaylar en az 70 puan almaları gerekiyor. 70 ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Uygulamalı sınava girenler adaylar bu sınavı da başarılı bir şekilde tamamlar ise Ehliyet alma hakkını kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar sınavını yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden kolaylıkla öğrenilebiliyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü 12 Aralık’ta 2015 yılının son Ehliyet Sınavı gerçekleşti. Ehliyet sahibi olabilmek ve yasal olarak araç kullanma hakkına sahip olabilmek için adaylar, MEB’in gerçekleştirmiş olduğu zorlu sınava girdiler. Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı (MTSAS)’in önceki dönemlerinden hareketle sonuçların yaklaşık iki haftalık bir süre içinde açıklanacağı beklenirken, MEB’den sürpriz bir açıklama geldi. 12 Aralık 2015 tarihinde yapılan Ehliyet Sınav Sonuçları dün akşam itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi sitesi üzerinden yayınlandı.