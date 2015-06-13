118 okul birincisine bilgisayar hediyesi

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Okul birincisi öğrencilerin ödüllendirildiği ve Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bürokratlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okullarını birincilikle bitiren öğrencileri teşvik için ödüllendirdiklerini söyledi. Tahmazoğlu, öğrencileri önemsediklerini ve bu kapsamda 12 bin öğrenciyi yıl içerisinde şehitler diyarı Çanakkale’ye götürdüklerini hatırlattı ve yeni ders yılında da 10 bin öğrencinin yapılacak seferler ile Çanakkale’yi görme fırsatı yakalayacağını söyledi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da uygulamanın sevindirici olduğunu ve öğrenciler arasındaki rekabeti artıracağını belirterek Tahmazoğlu’nu kutladı.

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Yapılan konuşmaların ardından ilçe merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerini birinci olarak tamamlayan 86 kız ile 32 erkek öğrenciye dizüstü bilgisayarları dağıtıldı.