11 bin öğretmen için Danıştay’da dava

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Sendika, yürütmenin durdurulmasını ve iptalini istediği dava dilekçesinde açığa alınan personelin 9 bin 843’nün Eğitim-Sen üyesi olduğunu belirtti.

Eğitim-Sen, Danıştay’da açtığı dava dilekçesinde açığa alınan üyelerinin büyük bölümünün 29 Aralık 2015’te iş bırakma eylemine katıldıklarını, eylemin konusunun da öğrencilerin eğitim öğretim hakkı olduğu vurguladı. Dava dilekçesinde “Sendika üyelerinin eğitim ve öğretimi aksattıkları iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Eğitim-Sen tarafından 29 Aralık 2015 günü gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin amacı, tam tersine ve sendikanın aldığı kararda da belirtildiği üzere söz konusu bölgelerde binlerce öğretmenin izne gönderilmesi sonucunda on binlerce öğrencinin eğitim hakkının askıya alınmasını protesto etmektir” ifadelerine yer verildi.

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Eğitim-Sen, Danıştay’a açtıkları dava ile ilgili şu açıklamada bulundu: “Görevden uzaklaştırılmalarına karar verilen üyelerimizin ayrıca ve tek tek dava açmasına gerek yok. Bu davanın sonucu bütün üyelerimizi etkileyecek. Mahkeme kararı beklenmeden görevden uzaklaştırılan üyelerimizin bir an önce göreve başlatılmaları için bakanlık, hükümet, ana muhalefet ve muhalefet partileri ile uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdindeki girişimlerimiz de sürüyor. Mahkemece bir karar verilmeden üyelerimizin göreve başlatılmasını umuyor ve bekliyoruz.”