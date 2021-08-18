‘1000 Okul’a  820 milyon TL destek  

Projenin 2021 yılı Temmuz-Ağustos ayları performans değerlendirme toplantısı Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya MEB Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Karahan, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Murat İlikhan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Bakan Danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 ilin millî eğitim müdürü katıldı.

EĞİTİM ORTAMLARI ZENGİNLEŞTİRİLDİ

Toplantıda projenin ilk beş ayının performansı, proje performans göstergelerine dayalı olarak değerlendirildi. Proje kapsamında 1000 okula 1000 kütüphane kuruldu. Okullara akıllı tahta desteği kapsamında toplam 1.855 akıllı tahta kuruldu. Fizik-kimya-biyoloji laboratuvar eksikliği olan okulların bu eksikliklerini gidermeleri için gerekli destek sağlandı. Ayrıca, mevcut mesleki alan laboratuvar ve atölyeleri güçlendirildi. Diğer taraftan okullarda döner sermaye kapsamında üretimi artırmak için 100 yeni atölye/laboratuvar kurulup, 275 atölye güncellendi. Ulusal ve uluslararası projeler yoluyla 1000 okul proje kapsamındaki okullara 358 yeni atölye/laboratuvar kuruldu. Bu kapsamda şu ana kadar 368 milyon liralık bütçe kullanıldı.

Proje kapsamında 1000 okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Bu kapsamda 2020 yılında 50 milyon liralık 2021 yılının ilk sekiz ayında ise 150 milyon liralık yatırım yapıldı. Ayrıca, 2021 yılında 1000 okulun güçlendirme ve büyük onarım kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak için 250 milyon liralık ödenek tahsis edildi.

528 BİN 73 ÖĞRENCİYE KİŞİSEL GELİŞİM DESTEĞİ

Proje kapsamında öğrencilerin temel beceri eksikliklerini telafi edebilmeleri için geliştirilen destek eğitim programlarına 18 bin 609 öğrenci katılmış olup söz konusu program okullara 324 bin 406 materyal ulaştırıldı. 55 bin 717 öğrenciye ilk yardım farkındalık eğitimi verildi. Ayrıca proje kapsamındaki okullardaki 135 bin 879 öğrenciye psikososyal gelişim desteği sağlandı. Madde bağımlılığı üzerine 7 bin 778 bilgilendirici etkinlik düzenlenip söz konusu etkinliklere 225 bin 248 öğrenci katıldı. Proje kapsamında okullarda bilim, kültür, sanat, spor ve sanayi gibi alanlarda başarılı ve tanınan kişilerin deneyimlerini paylaşmaya yönelik 2 bin 498 kariyer günü düzenlenip söz konusu etkinliklere 70 bin 164 öğrenci katıldı. Ayrıca bu okullarda bin 590 kültür, sanat ve spor etkinliği düzenlenip, etkinliklere 22 bin 456 öğrenci katıldı. Proje kapsamında yapılan destek programlarına şu ana kadar toplam 364 bin 247 öğrenci katıldı.

383 BİN 154 ÖĞRETMENE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ

Proje kapsamındaki 1000 okulda bulunan okul yöneticisi ve öğretmenlere yönelik eğitimler de planlandığı gibi devam ediyor. Yönetici ve öğretmenlere proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek amacıyla 5 bin 629 eğitim düzenlendi. Eğitimlere toplam 114 bin 459 okul yöneticisi ve öğretmen katıldı. Proje kapsamındaki okul yöneticilerine yönelik 2 bin 408 kişisel gelişim ve liderlik eğitimi yapılarak eğitimlere 11 bin 279 okul yöneticisi katıldı. Projenin verimliliğini artırmak için öğretmenlere yönelik 4 bin 466 eğitim düzenlenip bu eğitimlere 99 bin 474 öğretmen katıldı. Ayrıca, meslek alan ve atölye öğretmenlerine proje süresinde şu ana kadar iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini almaları amacıyla bin 580 eğitim düzenlenip eğitimlere 14 bin 948 öğretmen katıldı.

Proje kapsamında 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi, 40 bin 166 meslek öğretmenine de fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi. Ayrıca, 35 bin 328 öğretmenin ilk yardım teorik eğitimi alması sağlandı. Bu öğretmenlerden 11 bin 715’i ise uygulamalı eğitimlerini de tamamlayarak ilk yardım eğitimlerini tamamladılar. MEB, Haziran ayı sonuna kadar öğretmenlerin tamamının uygulamalı eğitimlerini tamamlamalarını hedefliyor.

Proje ile ilgili değerlendirmesinde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedefliyoruz. Projeyi on bir ay önce başlattık. Proje; okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olup takvimine göre ilerliyor. Şu ana kadar bu okullarımıza yaklaşık 820 milyon liralık yatırım yaptık. 2021 yılında 1000 okulun bakım, onarım ve güçlendirme kapsamında yapılacak çalışmalar için de 250 milyon liralık ödenek ayrıldı. Bu toplantıda da projenin on bir ayını ve önümüzdeki ayda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Projeyi bir yıllık olarak planlamıştık. Dolayısıyla projeyi Eylül ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, 81 il müdürümüze, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”