10 çocuk 10 meslek tek istek: Biz çalışıyoruz siz evde kalın

Kiminin babası polis, kiminin ki şoför olan 10 ilden 10 öğrenci farklı meslekleri canlandırarak bir video hazırladı ve 'Evde kalın' mesajı verdi.

STOK YAPMAYIN

Market çalışanını canlandıran İzmir Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi'nden bir öğrenci şöyle sesleniyor:

"Ben markette çalışıyorum. Temel gıda, temizlik gibi ihtiyaçlarınızı karşılamak için buradayım. Her gün boşalttığınız rafları doldurmak için çalışıyoruz. Çoğumuz size telefon ve internet kadar uzağız. Siz de stok yapmayarak başkalarını düşünün. Ülkemizin kaynakları hepimize yeter. Gelecek için evde hayat var."

BÜTÜN ÇALIŞANLARA MİNNETTARIZ

Öğrenciler evde eğitim alırken, öğretmenler de ulusal çalışmalara uzaktan da olsa katılmaya devam ediyor. Projenin yürütücülerinden Osmaniye Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Fatma Ak Tefek, şöyle anlatıyor:

"Bu video, öğretmenlerin bilgilerini paylaştığı, iletişim kurduğu bir platform olan e-Twinning'de, Kayseri Atatürk İlkokulu öğretmeni Ekrem Ardıç ile yürüttüğümüz 'Okul Aile İşbirliğiyle Eğitimde İnovasyon' projesinin bir ürünü. Öğrenci başarısı için iyi bir okul, aile, öğrenci işbirliği gerekli. Bunlar arasında etkili bir iletişim sağlanmalı. Öğretmen ve veliler çocukları iyi tanımalı ve onlarla iletişim kurarken çok dikkatli olmalı. Bunun yanında öğrencilerin başarılarını arttırmak ve öğrencilerin disiplin sorunlarını ortadan kaldırmak için öğretmen ve veliler sürekli etkileşim, iletişim halinde olmalı. Projemiz okul aile işbirliğiyle öğrencilerimize yeni beceriler kazandırmayı ve okul aile işbirliğini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. İzmir, Osmaniye, Kayseri, Antalya, Kırşehir, Hatay, İstanbul, Burdur ve Amasya'daki öğretmenlere ulaştık ve bu videoyu hazırladık. Geçirdiğimiz şu zor zamanlarda bizler evlerimizde kendimizi izole ederken, bizim için dışarıda olan bütün çalışanlara minnettarız. Bizim için her gün hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kalan çalışanlar için #evdekal #hayatevesığar diyoruz."