1 milyon çocuk ve ebeveyn dengeli beslenmeyi öğreniyor

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7 – 9 yaş aralığındaki çocuklara dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan ve Sabri Ülker Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle beş yıldır yürütülen “Yemekte Denge Eğitim Projesi” çalışmalarına devam ediyor. 2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Trabzon’da 40 okulda başlatılan projeyle bugüne kadar 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine eğitim verilirken; bu yıldan itibaren okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri de programa dahil edilecek. 2016 yılı itibariyle 10 ilde, 500 okulda 1 milyon öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaşılan yemekte denge eğitimi kapsamında gerçekleştirilen “Besin Tüketim Sıklığı ve Miktarı Araştırması” da projenin uygulandığı illerdeki öğretmen ve öğrencilerde dengeli beslenme konusunda olumlu değişiklikler olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları, öğrencilerin enerji, yağ ve karbonhidrat tüketimlerinde anlamlı bir azalış; fiziksel aktivite düzeylerinde ise anlamlı olarak yükseliş olduğunu gösteriyor.

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ÖĞRETMENLER DE EĞİTİLECEK

Temel mesajı, “Dengeli bir şekilde her şeyi yiyebilirsin. Tek yapman gereken dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek” olan proje, Türkiye’de sürdürülebilir bir temel beslenme eğitimi olmayı hedefliyor. Bu kapsamda öğretmenlerin eğitimi için düzenlenen ‘Eğitici Eğitimi Programı’ da devam ediyor. Ekimde düzenlenen eğitici eğitimi programında, İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nde görevli şube müdürleri ve il koordinatörleri, eğitimlerini Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tanju Besler ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hünkar Korkmaz'dan aldılar.

TİYATROYLA ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Senaryosu Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ilişkin mesajları doğrultusunda hazırlanan Yemekte Denge Tiyatrosu, İdil Yazgan tiyatro ekibi tarafından interaktif yöntemler ve oyunlarla çocuklara sunulacak. Böylece çocuklar, beslenme ve sağlıklı yaşama dair proje mesajlarını eğlenerek öğrenebilecek. Yemekte Denge Tiyatrosu, 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı başlangıcında üç pilot ilde sahne alacak. Warner Bros. Karakterlerinin olduğu tiyatronun ilki İstanbul’da düzenlenecek. Ardından Antalya ve Trabzon’da devam edecek. Türkiye’nin her yerinden daha çok çocuk, öğretmen ve ebeveyne ulaşmayı amaçlayan projenin önümüzdeki dönemde eğitim programının ilköğretim müfredatına dahil edilerek, tüm ilköğretim okullarında ders olarak okutulması hedefleniyor.