1 milyon 452 bin öğrenciye kredi ve burs

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Kaymakcan, dün itibariyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerinin merakla beklediği kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklandığını belirtti



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında ayrıca 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olacak burs ve kredi rakamlarını açıkladığını anımsatan Kaymakcan, 2014 yılından itibaren kredi ve burs miktarının lisans öğrencileri için 280 TL'den 300 TL'ye, yüksek lisans öğrencileri için 560 TL'den 600 TL'ye, doktora öğrencileri için 540 TL'den 900 TL'ye çıktığını ifade etti.



Yeni kredi ve burs miktarlarının üniversite öğrencilerine hayırlı olmasını dileyen Kaymakcan, "2014 yılında 100 bin öğrenciye burs tahsisinde bulunuldu. Ayrıca 2013-2014 öğretim yılında 542 bin 147 öğrencimiz, öğrenim kredisi kullanmaya hak kazandı. Burs alamayan ve çalışmayan herkese öğrenim kredisi tahsisinde bulunuyoruz. Ocak 2014 itibariyle kredi ve bursu birlikte değerlendirdiğimiz zaman toplam 1 milyon 452 bin 363 öğrencimize Ocak 2014 itibariyle burs ve öğrenim kredisi tahsisi yapıldı."



310 bin 890 öğrenci yemek yardımından yararlanacak



Başbakan Erdoğan'ın dünkü konuşmasında ifade ettiği gibi yurtlarda barınan öğrencilere aylık 201 TL'lik yemek yardımının 220 TL'ye çıkarıldığını da hatırlatan Kaymakcan, "Böylece öğrencilerimiz daha iyi koşullarda daha iyi yemek yiyecekler diye düşünüyoruz. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan 310 bin 890 öğrenciye barınma hizmeti sunuyoruz. Bu hizmeti alan bütün öğrencilerimiz yemek yardımından da istifade edebilecekler. Yemek yardımı kahvaltı ve akşam yemeği şeklinde" dedi.



Taahütnameler için notere gitmeyecekler



Prof. Dr. Kaymakcan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği'nde yapılan değişikliği de hatırlatarak, burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin bundan sonra notere giderek taahhütnameyi tasdik ettirmelerinin gerekmeyeceğini de vurguladı.



Burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin gerekli senetleri yaptırmak için notere gitmek zorunda olmadıklarını dile getiren Kaymakcan, "Notere gitme tarih oldu. 2014'ten itibaren öğrencilerimiz PTT'den alacakları şifreyle birlikte 'turkiye.gov.tr' internet adresi üzerinden kendileri adına tahsis edilmiş belgeleri e-devlet üzerinden onaylayacaklar. Böylece notere gitme zahmetinden ve notere ücret ödemekten kurtulmuş olacaklar" bilgisini aktardı.

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Yurtları otel hizmeti veren bir yer olarak düşünmüyoruz

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YURTKUR Genel Müdürü Prof. Dr. Kaymakcan, ”Biz yurtları sadece otel hizmeti veren bir yer olarak düşünmüyoruz. Yurtlarda bir anlamda hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim fırsatları sunmanın gayreti içindeyiz” dedi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, yurtları sadece otel hizmeti veren bir yer olarak düşünmediklerini, buralarda hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim fırsatları sunmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Kaymakcan, YURTKUR’un 77. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun en önemli paydaşının üniversiteler olduğunu ifade ederek, üniversite gençliğine daha kaliteli ve daha nitelikli hizmet verebilmenin önemine işaret etti.

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Kurumlarının üniversite öğrencilerine barınma, burs ve kredi destekleri verdiğini anlatan Kaymakcan, 8 ilde 145 ilçede ve ikisi yurt dışında olmak üzere toplam 370 yurtta 310 bin 894 öğrenciye barınma imkanı sunduklarını bildirdi.

Mevcut yurtların kapasitesini ve kalitesini arttırmayı hedeflediklerine işaret eden Kaymakcan, yurtların sayısını arttırmaya yönelik olarak yatırımda olan 183 yurdun bulunduğunu, bunların toplam kapasitesinin 123 bin olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra kiralamalarla birlikte Kasım ayı içinde Türkiye çapında 100 bin 250 kapasiteyi bulan ön protokol yaptıklarını belirten Kaymakcan, böylece 15 yıla kadar yurt kiralamayı hedefleyen yeni bir yönteme başvurduklarını da bildirdi.

Yurtlardaki barınma hizmetlerindeki nitelik artışına yönelik çalışmalara da değinen Kaymakcan, “Bu yıl yurtlarımızda 4 ranza varsa 3’e, 3 ranza varsa 2’ye düşürdük” diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da yurtlarda barınan öğrencilere aylık yemek yardımının 1 Ocak 2014’ten itibaren 220 TL’ye yükseltildiğini söylediğini anımsatan Kaymakcan, şöyle devam etti:

“Biz yurtları sadece otel hizmeti veren bir yer olarak düşünmüyoruz. Çünkü okul dışında öğrencilerin en çok sosyalleştiği, arkadaş ilişkilerinin olduğu mekanlar yurtlardır. Bu nedenle yurtlardaki eğitim faaliyetlerini önemsiyoruz. Herşeyin akademik başarıdan ibaret olmadığını düşünüyoruz. yurtlarda bir anlamda hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim fırsatları sunmanın gayreti içindeyiz. Bu çerçevede başlayan faaliyetlerin bu dönemden itibaren ivmesini artarak devam ettireceğiz. “

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Özel bütçeli 3’üncü genel müdürlük

YURTKUR öğrencilerinin Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tesislerden ücretsiz yararlanabileceklerini, yurtlarda kalan öğrenciler için liderlik, kariyerlik eğitimleri, farkındalık seminerleri ile Osmanlıca, Saz kursu gibi etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Kaymakcan, bunların dışında öğrencilerden gelebilecek talepleri de dikkate alacaklarını söyledi.

Başbakan Erdoğan’ın dün açıkladığı aylık burs ve kredi miktarlarındaki artışa da değinen Kaymakcan, böylece burs ve kredi miktarının lisans öğrencileri için 300 TL, yüksek lisans öğrencileri için 600 TL, doktora öğrencileri için de 900 TL’ye çıkarıldığını hatırlattı.

Kaymakcan, konuşmasında Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 2014 bütçesinde özel bütçeli genel müdürlükler arasında üçüncü sırada yer aldığını da belirterek, bu durumun devletin ve hükümetin gençlere verdiği değeri gösterdiğini sözlerine ekledi.

YURTKUR’un 77. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığına Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal seçildi.