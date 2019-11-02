Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

Okullar ara tatil ne zaman olacak? 1. ara tatil ne zaman?

#Okullar Ne Zaman Tatil#Ara Tatil Ne Zaman
Okullar ara tatil ne zaman olacak 1. ara tatil ne zaman

"Okullarda birinci ara tatil ne zaman?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Okulların 9 günlük bir tatile gireceği kasım ara tatili, bu yıl ilk kez uygulanacak. Bu süreçte öğretmenler ise seminerlere tabi tutulacak. Peki, okullar ara tatile ne zaman çıkacak? Kasım tatili kaç gün olacak? İşte, 1. ara tatil hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Ara tatil ne zaman başlayacak sorusu, kasım ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler ve velilerin merak ettiği konu olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 1. ara tatil ne zaman sorusuna cevap alacak olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını devam ettiriyor. Peki, okullar ara tatil ne zaman olacak? İşte, bakanlıktan alınan bilgilere göre o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

OKULLAR ARA TATİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda kasım ayı ara tatili için belirlediği tarih, 18-22 Kasım olacak. Öğrenciler, 15 Kasım Cuma akşamı başlayacak olan tatillerini, 24 Kasım Pazar gününe kadar sürdürecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

Haberin Devamı

İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okullar Ne Zaman Tatil#Ara Tatil Ne Zaman

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna