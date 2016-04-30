1.636 dershane özel öğretim kurumuna dönüştü

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Avcı, MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu'nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, 2015-2016 öğretim yılında 8’inci sınıfta 73 bin 594, 12’nci sınıfta 164 bin 523 öğrencinin özel okullarda eğitim öğretim gördüğünü belirtti.

"Anayasa Mahkemesi’nin dershanelere ilişkin kararı sonrası, öğrenciler için herhangi bir mağduriyet doğmamıştır" diyen Avcı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görevli olan öğretmenlerden 2015 yılı içinde istifa eden veya müstafi sayılan personel sayısının 143 olduğu bildirdi.

14 Mart 2014 tarihi itibari ile dört yılını dolduran 16 bin 559 eğitim kurumu müdürünün görevinin sona erdiğini, 75 ve üstü puan alan 8 bin 156 eğitim kurumu müdürünün aynı veya diğer eğitim kurumlarında yöneticilik görevinin uzatıldığını; 13 Haziran 2014 tarihi itibariyle dört yılını dolduran 1.936 eğitim kurumu müdürünün görevinin sona erdiğini, 75 ve üstü puan alan 1.583 eğitim kurumu müdürünün aynı veya diğer eğitim kurumlarında yöneticilik görevinin uzatıldığını anlatan Avcı, 14 Mart 2014 tarihinden itibaren asaleten görev yapan 37 milli eğitim müdürü ve 764 ilçe milli eğitim müdürünün, şahsa bağlı kadroya atandığını belirtti.

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Öte yandan, MHP Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun soru önergesine verdiği yanıttı da Avcı, 2014-2015 yılları arasında kapanan dershane sayısının 2 bin 698; açılan özel okul sayısının 3 bin 428 olduğunu bildirdi.

Avcı, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bin 636 dershanenin diğer özel öğretim kurumlarına dönüştüğünü söyledi.