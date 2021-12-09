0 rakam, doğal ve tam sayı mı? Sıfır çift ve pozitif bir sayı mıdır

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Tam sayılar ve doğal sayılar ile beraber aynı zamanda negatif ve pozitif sayılar matematikte bulunmaktadır. Bu doğrultuda pek çok sayının pozitif ve negatif ve bulunurken, 0 sayısı ise başlangıç olarak öne çıkar. Bu sebepten dolayı en çok tartışılan ve karıştırılan rakamlar içerisinde bulunur.

0 Rakam, Doğal ve Tam Sayı mı?

Genel olarak doğal sayıların negatif bölümü bulunmaz. Bu sebepten dolayı 0 rakamı doğal sayı olarak ifade edilir. Yani tam sayı yerine daha çok doğal sayı olarak anlatılır ve buna göre kullanılır.

Sıfır Çift ve Pozitif Bir Sayı mıdır?

Sıfır matematikte negatif ve pozitif üzerinden ortak nokta olarak öne çıkar. Aynı zamanda Odak ve orta nokta olarak da ifade edilir. Bu doğrultuda 0 rakamı ne negatif ne de pozitif olarak ifade edilir. Diğer bir deyişle bu rakam nötr sayısı olarak da anlatılır. O yüzden herhangi bir şekilde çift ya da tek olarak da ele alınmaz. Öne çıkan bu kadar kurallar ve kriterler doğrultusunda 0 sayısı matematikte birçok işlemi üzerinde kullanılır.