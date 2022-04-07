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Zelenski'den 'Rusya'yı adaletin önüne çıkartma' çağrısı

#Zelenski#Ukrayna#Dünya
Zelenskiden Rusyayı adaletin önüne çıkartma çağrısı

Ukrayna lideri Zelenski petrol ambargosuyla 'Rusya'yı adaletin önüne çıkartma' çağrısı yaptı

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Batı'ya Rus petrolünü reddederek ve Rus bankalarını uluslararası mali sistemden tamamen dışlayarak "Rusya'yı adaletin önüne çıkartma" çağrısını tekrarladı.

Bir çevirmen aracılığıyla Yunan Parlamentosu'na konuşan Ukrayna lideri "Avrupa'yı ekonomi ve enerji kriziyle tehdit edenler daima kaybeder. Dürüst olalım, en başından bu yana Rusya'nın hamleleri sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'ya da karşı" dedi.

AB Komisyonu, Rus kömürünün yasaklanmasını teklif ediyor. Ancak bazı üye ülkeler Rus enerjisine çok bağımlı olduklarından daha ileri gidilmesine direniyor.

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Zelenski, son video mesajında Batı'ya daha ileri bir adım atıp, Rus petrolünün kullanımını boykot etme çağrısı yapmıştı.

Ukrayna lideri ayrıca, ambargo üzerine uzlaşılamamasının Ukrayna halkının yaşamına mal olduğunu vurgulamıştı.

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Son ambargo teklifinde petrol ve doğalgaz yasağı yer almıyor. Rusya, dünyanın en büyük üçüncü petrol ihracatçısı ve satışının yarısından fazlasını Avrupa'ya yapıyor.

Rus petrolü, İngiltere'de petrol talebinin % 8'ini, ABD'de ise % 3'ünü karşılıyor.

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#Zelenski#Ukrayna#Dünya

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