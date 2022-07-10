Zelenski'den flaş büyükelçi kararı: Hepsini görevden aldı!

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Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden dün yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Almanya, Macaristan, Norveç, Hindistan, Maldivler, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş ve Çek Cumhuriyeti ‘Büyükelçilerinin' görevden alındığı duyuruldu.

Görevden almaların Devlet Başkanı Zelenski’nin kararıyla yapıldığı belirtildi.

Ukrayna'dan yapılan resmi açıklamada "Bu rotasyon diplomatik uygulamanın normal bir parçası" dendi.

Elçilerin yeni pozisyonlara atanıp atanmayacağı belli değil.

Zelenski de kararın ardından diplomatlarını savaşlar devam ederken Ukrayna için uluslararası destek ve askeri yardım toplamaya çağırdı.