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Zelenski'den Avrupa'ya flaş uyarı: Rusya enerji saldırısına hazırlanıyor

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#Zelenski#Ukrayna Savaşı#Rusya
Zelenskiden Avrupaya flaş uyarı: Rusya enerji saldırısına hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 11:42

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Gazpromun Avrupaya giden Kuzey Akım 1 gaz tedarikini sızıntı nedeniyle tamamen durdurmasının ardından açıklama yaptı.

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Rusya enerji devi Gazprom, 3 gündür bakımda olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki teknik arıza sebebiyle Avrupa'ya gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Gazprom, G7 Finans Bakanları Toplantısında, Rusya'nın fon akışını engellemek için Rus petrolüne fiyat sınırı koyma kararı alınmasının ardından vanaları kapatmıştı.

Avrupa'da enerji alarmı verilmesine neden olan bu gelişmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş bir uyarı geldi.

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Zelenski, Gazprom'un tedariki durdurma kararını değerlendirdiği konuşmasında, Rusya'nın bu kış her Avrupalının normal yaşantısını yok etmeye çalışacağını söyledi.

Zelenski açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bu günlerde Rusya, Avrupa üzerindeki enerji baskısını daha da artırmaya çalışıyor. Kuzey Akım boru hattından gaz pompalaması tamamen durdu. Bunu neden yapıyorlar? Rusya, her Avrupalının normal yaşamını yok etmek istiyor. Bütün Avrupa’yı, her devleti zayıflatmak ve sindirmek istiyor. Rusya bunu konvansiyonel silahların gücüyle yapamadığı durumlarda, enerji silahlarının gücüyle yapıyor. Füzelerle saldıramadığı yere, yoksulluk ve siyasi kaosla saldırmaya çalışıyor. Bu kış Rusya, tüm Avrupa’ya karşı bir enerji saldırısına hazırlanıyor.'

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Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

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LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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#Zelenski#Ukrayna Savaşı#Rusya

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