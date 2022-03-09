Zelenski, sığınaktan saraya döndü: Putin Ukrayna’da durmayacak

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Rusya tarafından işgali başladığından beri sanal ortamdaki liderliğini sürdürüyor. Zelenski, gerek sosyal medyadan yayımladığı videolarla gerekse sanal olarak ya da telefonla yürüttüğü diplomasi trafiğiyle direnişe yön veriyor. Önceki gece sığınıktan çalışma ofisine geri döndüğünü gösteren bir video yayınlayan Ukrayna Cumhurbaşkanı “Burada, Kiev’deyim” mesajı verirken, Amerikan ABC News televizyonuna verdiği röportajda ise destek isteyerek, Batı’yı durdurulmadığı takdirde Rusya tehlikesinin büyüyeceği yönünde uyardı.

‘SAKLANMIYORUM’

Batı’nın tahliye teklifini reddeden Zelenski, önceki gece Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden bir video yayımladı. Videoda, cumhurbaşkanlığı binasındaki bir pencereden sokakları gösteren ve ardından ofisine yürüyen Zelenski, “Burada, Kiev’de, Bankova Caddesi’ndeyim. Saklanmıyorum. Hiç kimseden korkmuyorum ve ‘vatanseverlik savaşımızı’ kazanmak için ne gerekiyorsa hazırım” ifadelerini kullandı.

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‘BUNLAR İNSAN DEĞİL’

Zelenski, Rusya’nın Mariupol’da insani yardım ve tahliyeler için oluşturulan koridoru bombaladığını belirterek “Bunlar insan değil. Sivilleri tahliye edecek otobüsleri bile vurdular” dedi. Zelenski, aynı anda çok az kişinin tahliye edilebileceği bir koridor açan Rusya’nın bu yolla propaganda yaptığını savundu.

‘CANAVAR DOYMAYACAK’

Önceki gece ABC News’den David Muir’e de konuşan Zelenski, NATO’dan uçuşa yasaklı bölge ve eski Sovyet uçaklarına sahip ülkelerden savaş uçağı yardımı isteklerini yineleyerek, hava üstünlüğünden yoksun olduklarını söyledi. Ukrayna lideri, “ABD Başkanı (Joe) Biden’a en önemli şeyin hava güvenliği olduğunu söyledim. Çünkü bizi bombalıyorlar” dedi. Rusya’nın Ukrayna ile yetinmeyeceği değerlendirmesini yapan Zelenski, “Savaş bugün burada ama yarın Litvanya’da, sonra Polonya’da, sonra Almanya’da olacak. Önce biz, sonra siz. Bu canavar ne kadar yerse o kadar fazlasını isteyecek” ifadelerini kullandı.

DİYALOG SİNYALİ

Rusya lideri Putin’e de çağrı yapan Zelenski, “Savaşı bitirebilecek güce sahip olduğunu bilmeli” şeklinde konuştu. Rusya’nın savaşın bitmesi için şart koştuğu Kırım’ın Rus toprağı, Donetsk ve Lugansk’ın ise bağımsız cumhuriyetler olarak tanınması konularındaki görüşünü sorulan Ukrayna lideri, “bu bölgelerin geleceği konusunda tartışılabileceği ve uzlaşma bulabileceğini düşündüğünü” söyledi.

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İNGİLİZ MİLLETVEKİLLERİNE SESLENDİ

Ukrayna lideri Zelenski, dün İngiltere Avam Kamarası’na video mesajla seslendi. İngiliz milletvekillerinin ayakta alkışladığı Ukrayna lideri, “Lütfen gökyüzümüzün güvenli olmasını sağlayın” diyerek hava sahasının Rusya’ya kapatılması talebini yineledi. Zelenski konuşmasında İngiltere Başbakanı Winston Churcill’in 1940’ta Nazi Almanyasına karşı yaptığı ünlü konuşmadan cümleleri kullanarak “Pes etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, ormanda, tarlada, sahilde, sokaklarda topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz” dedi.