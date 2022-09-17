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Zelenski: İzyum’da 450 mezar bulundu

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#Ukrayna#Toplu Mezar#Volodimir Zelenski
Zelenski: İzyum’da 450 mezar bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 07:00

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, doğuda Rus ordusundan geri alınan İzyum kentinde toplu mezarlar bulduklarını açıkladı.

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Kurbanlardan bazılarının başlarından vurularak infaz edildiği belirlenirken, yaklaşık 450 mezardaki tüm bedenlerin adli inceleme için çıkarılacağı bildirildi. Ukrayna ordusu ayrıca, yeni girdikleri Harkiv’de en az 10 işkence odası keşfettiklerini kaydetti. Birleşmiş Milletler (BM) ise Ukrayna’nın iddialarını yerinde araştırmak üzere “kısa süre içinde” bölgeye bir ekip göndereceklerini, hazırlıklara başlandığını duyurdu. Ukrayna ordusunun Rusları geri ittiği doğu ve güneydeki yerleşimlerde ilerledikçe, yeni mezar alanları keşfedilmesi bekleniyor. İşgalin başında Rus ordusunun başkent Kiev kuşatmasını kaldırması sonrası komşu Buça ve Irpin kasabalarında toplu mezarlar bulunmuştu.

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#Ukrayna#Toplu Mezar#Volodimir Zelenski

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