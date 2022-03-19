Zelenski gibi hâkî renkli mont giydi

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Çavuşoğlu’nun bu tercihi, “Ukrayna ve Zelenski ile dayanışma olarak” yorumlandı. Ukrayna öncesi Moskova’ya giden Çavuşoğlu burada takım elbise ve kravatı tercih etmişti.

Çavuşoğlu’nun Moskova ziyareti sonrasında Ukraynalı mevkidaşı Dimitri Kuleba ile Kiev’de görüşmesi bekleniyordu. Ancak Rus ordusu kuşatması altındaki Kiev yerine Ukrayna’nın Polonya sınırı yakınında bulunan Lviv kentinde Kuleba ile görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenecek basın toplantısı için Lviv’deki basın mensuplarına, toplantı başlamadan kısa süre önce yer bildirimi yapıldı. Yine güvenlik gerekçesiyle basın toplantısından da canlı yayın yapılmadı. Basın toplantısı kayda alındıktan sonra dünya kamuoyuna servis edildi.