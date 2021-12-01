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Zelenski duyurdu: 'İlk modern İHA üretim fabrikasını da kuracağız'

#Vladimir Zelenskiy#Ukrayna#İha
Zelenski duyurdu: İlk modern İHA üretim fabrikasını da kuracağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “İlk modern İHA üretim fabrikasını da kuracağız” dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yıllık parlamento konuşmasında ekonomiden çifte vatandaşlığa, kredilerdeki faiz oranlarından İHA fabrikası kurulumuna kadar çeşitli konularda açıklamalar yaptı. Zelenskiy, İHA'ların önemine vurgu yaparak, ilk defa savunma alanına hazineden 320 milyar grivna (154.2 milyar TL) gibi ciddi bir rakamın ayrıldığını dile getirdi. Zelenskiy konuşmasında, "İlk kez roket programını devreye sokacağız ve siber ordu kuracağız. Ukrayna, bağımsızlığından bu yana ilk kez kendi ordusu için AN-178 tipinde uçaklar üretiyor. İlk modern İHA üretim fabrikasını da kuracağız" dedi.

ELDE EDİLEN GELİR ÇOCUKLARIMIZA VERİLECEK

Ukrayna'nın doğal kaynak kullanımlarından elde ettiği geliri çocuklara dağıtacağını ifade eden Zelenskiy, “10 Aralık'a kadar bu konuyu kanun olarak kabul edeceğiz ve doğal kaynaklarımızın kullanımından elde ettiğimiz geliri Ukraynalı çocuklarımıza vereceğiz” şeklinde konuştu.

ÇİFTE VATANDAŞLIK

Dünya genelinde 65 milyon Ukraynalının olduğunu ve ABD, Avrupa gibi ülkelerdeki Ukraynalıların kendilerini yabancı hissettiğini söyleyen Zelenskiy, “ABD, Avrupa ülkeleri ve Kanada gibi yerlerde yaşayan insanlarımızın çifte vatandaşlık konusuna ne kadar ihtiyaçları olduğunu biliyorum. Bunu kanun teklifi olarak parlamentoya sunacağım" ifadelerini kullandı.

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#Vladimir Zelenskiy#Ukrayna#İha

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