Zelenski cumartesi günü Ankara’ya geliyor

Ziyaret öncesinde Ankara’dan Ukrayna ve Rusya arasında süren gerilimle ilgili ilk yorum geldi. Üst düzey bir yetkili, “Ankara süreci yakından takip ediyor. Hedef ateşkesin kalıcı hale gelmesi. Barışın tesis edilmesi için her zaman karşılıklı hukuktan yanayız. Türkiye, bölgesinde istikrarın sağlanması için çabalarını sürdürüyor” dedi.

ATİNA İLE TOPLANTI

Doğu Akdeniz’de düşen tansiyona da dikkat çeken kaynaklar, Yunanistan ile diplomatik ve askeri görüşmelerin başladığını hatırlattı. Kaynaklar, “Bu adım Türkiye’nin diyaloğa açık olduğunun bir göstergesi. İki ülke arasında güven arttırıcı önlemler toplantısı yapılacak” dedi. Güvenlik kaynakları Azerbaycan ile Türkiye’nin tek ordu ile tatbikat yapmasının da gündemde olduğu bilgisini paylaştı.

LİBYA İLE İŞBİRLİĞİ

Libya’da silahların susmasının ardından yaşanan süreçle ilgili ise kaynaklar, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Libya ile temas devam edecek. Karşılıklı ziyaretler her zaman olabilir” ifadesini kullandı. Güvenlik kaynakları, Suriye’de Beşar Esad’ın tutumuna dair Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Ankara-Moskova hattında son kurulan temaslar yapıcı bir ortamda geçti. Rejimin uygunsuz hareketlerinin tekrarlanmaması mesajı verildi” değerlendirmesi yaptı.

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