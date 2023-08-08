'Yüzen hapishane'ye ilk mülteciler gitti! İngiliz basını büyük skandalı yazdı: Hükümet 24 saat süre verdi

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İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden gelerek iltica başvurusunda bulunan göçmenlerin yerleştirilmesi için hazırlanan Bibby Stockholm isimli gemi aylardır dünya gündeminde...

İLK MÜLTECİ GRUBU GELDİ

İnsan hakları savunucularının 'yüzen hapishane' yakıştırması yaptığı tartışmalı uygulama, güvenlik kaygıları ile ilgili endişelerin gölgesinde hayata geçti.



Dün 50 kişilik ilk mülteci grubu otobüslerle gemiye getirildi. Hafta sonuna kadar mavnaya 18-65 yaş arasında 500 kişinin yerleştirilmesi planlanıyor.



İngiliz hükümeti 3 katlı ve 222 odalı yüzen hapishane ile mültecilerin günde altı milyon sterlini bulduğu söylenilen otel masraflarını azaltmayı umut ediyor.

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İnsan hakları kuruluşları, mültecilerin cezaevine benzeyen koşullarda tutulmasının 'insanlık dışı' olduğunu söylese de hükümet geminin güvenli olduğu konusunda ısrar ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Sarah Dines, geminin mültecilere 'basit ama düzgün bir barınma' sağlayacağını belirtiyor.



İngiliz basını ise hükümeti ile aynı fikirde değil. Bugün İngiliz gazetelerinde çıkan haberlerde İçişleri Bakanlığı'nın büyük bir skandala imza atarak kuralları çiğnediği yazıldı.

The Independent gazetesi, İçişleri Bakanlığı'nın kendi kurallarını ihlal ederek yüzen hapishaneye nakli için talimat verdiği göçmenler arasında denizde travmatik deneyimler yaşayan, su fobisi olan, işkence geçmişi olan mağdurların yer aldığını yazdı.

İlgili departman şimdiye kadar gelen itirazlarla 20 kişinin naklini iptal etmek zorunda kaldı ve bu sayının artması bekleniyor.



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Dailymail gazetesi bugün 'sudan korkuyoruz' başlığı ile okuyucularının karşısına çıkarken mülteci avukatlarının yaptıkları açıklamalara yer verdi.

Care4Calais hayır kurumunun yöneticisi Steve Smith gazeteye yaptığı açıklamada, gemiye binmeyi reddeden sığınmacıların psikolojik sorunlar yaşadığını, bazılarının göç sırasında arkadaşlarının denizde boğulduğunu gördüğünü söyledi.



Halihazırda göçmenleri otellerde ağırlayan İngiliz hükümeti gelen itirazlara çirkin bir tehditle cevap verdi.

İçişleri Bakanlığı mavnadaki yerini almayı reddeden mültecilerin devlet tarafından finanse edilen konaklama hakkının iptal edileceğini belirtti.

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Telegraph Gazetesi'nde yer alan habere göre bir hükümet kaynağı konuya ilişkin açıklamasında "Makul bir mazeret olmadan gemiye girmeyi reddeden herkesin yeniden düşünmek için 24 saati var. Bu sürenin ardından sığınma destekleri sona erecek ve kendi başlarının çaresine bakacaklar" ifadelerini kullandı.



İngiliz Times gazetesi daha önce yayınladığı bir makalede dev gemide yangın güvenliği konusunda ciddi kaygılar olduğunu belirtmişti.

İnsan hakları grupları ise virüs salgınları, aşırı kalabalık, mahremiyet eksikliği gibi ciddi riskler konusunda uyarıda bulunuyor.

