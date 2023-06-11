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Yüz binlerce İsrailli yargı reformu ve Filistinlilere yapılan şiddet için yürüdü

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#İsrail#Protesto#Dünya
Yüz binlerce İsrailli yargı reformu ve Filistinlilere yapılan şiddet için yürüdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 13:28

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yüz binler, hükümetin tartışmalı yargı reformuna ve Filistin toplumuna yapılan şiddete karşı protesto gösterisi düzenledi.

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İsrail’de tartışmalı yargı reformuna ve Filistinlilere yapılan şiddete yönelik protestolar 23’üncü haftasını doldurdu.

Başkent Tel Aviv’de 100 bin kişinin katıldığı protestolarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin 5 Ocak’ta duyurduğu yargı reformu protesto edildi.

Protestocular, hükümet yasal değişiklikleri ertelemek yerine iptal edene kadar pes etmeyeceklerini belirtirken gösterideki bazı protestocular İsrail’de Filistin vatandaşlarına karşı yapılan şiddeti eleştiren pankartlar açtı. protesto gösterilerinin Hayfa ve Rehovot kentlerinde de düzenlendiği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD'nin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor.

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Reformun yasalaşması için mecliste yapılacak üç oturumda da onay alması gereken yasa tasarısı ilk onayını aldı. İsrail'in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapıyor.

İsrail’de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar” bulunuyor. Yüksek Mahkeme, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

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#İsrail#Protesto#Dünya

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