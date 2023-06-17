Yunanlar AB’yi protesto etti! En az 500 göçmen kayıp

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Yunanistan’ın güney açıklarında çarşamba günü yaşanan göçmen faciasının yankıları sürüyor. Mora yarımadası açıklarında batan tekneden 104 kişi sağ kurtarılırken, şu ana kadar sadece 78 kişinin cansız bedenlerine ulaşılabildi. Teknedeki göçmenlerin ifadelerine göre en az 500 kişi kayıp. Bu, hafta ortasındaki kazayı Akdeniz’de bugüne kadar yaşanan en büyük sığınmacı facialarından biri haline getiriyor.

SAHİL GÜVENLİK ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Kurtarılanlar arasında bulunan dokuz Mısırlı, insan kaçakçısı oldukları şüphesiyle “suç örgütü kurmak” ve “deniz kazasına yol açmak” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Öte yandan Yunan kamuoyu, olayda sahil güvenlik ekiplerinin ihmalinin bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt arıyor. Kalamata şehrinin Baro Başkanı Kostas Margelis, “Bu suç cezasız kalmamalı. Yunan Sahil Güvenlik’in sorumluluğu büyük” dedi. Yunan makamların, “yardım teklif ettikleri” ancak teknedekilerin “İtalya’ya gitmek istiyoruz” diyerek bunu geri çevirdiği açıklamasını hatırlatan emekli Amiral Nikos Spanos da “Denizin ortasında başıboş bir teknenin mürettebatına ‘Yardım istiyor musunuz’ diye sorulmaz” diye konuştu. Öte yandan Avrupa Birliği’nin sınır koruma ajansı Frontex’in Direktörü Hans Leijtens de kaza öncesinde balıkçı teknesini insansız hava aracı ile tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söyledi.

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Tekne faciasından sağ kurtulan Fedi ile olay sonrası İtalya’dan gelen kardeşi Muhammed’in buluşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

HALK SOKAKLARDA

Ülke genelinde insan hakları savunucuları ve göçmen destekçileri, Atina hükümeti ile Avrupa Birliği’nin göç politikalarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Başkent Atina, Selanik ve daha birçok şehirde slogan ve pankartlar eşliğinde yürüyen protestocular, hayatını kaybeden insanların sorumlusu olarak AB politikalarına işaret etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuyla ilgili, “Bu bir Yunan sorunu değil. Bu bir Avrupa sorunu. Avrupa’nın bu tür durumların bir daha yaşanmaması için dayanışma içinde etkili bir göç politikası belirlemesinin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

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NEDENLERİ ORTADAN KALDIRILMALI

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan açıklarındaki faciayla ilgili açıklamasında, bunun bir ilk olmadığına dikkat çekerek insanları göç etmeye iten sebeplerin ortadan kaldırılmasına çalışılması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, “Akdeniz coğrafyasında yaşanan bu trajedi ne ilk ne de son olacaktır. Düzensiz göçe sebep olan nedenler ortadan kaldırılmadan bu tür felaketlerin önlenmesi mümkün değildir. Yaşanan bu elim olay, uluslararası toplumun bu konuya acilen çözüm bulma zorunluluğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” denildi.