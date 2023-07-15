×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan’ın umudu Lahey! ‘Taviz vermeye hazırız’ mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Miçotakis#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Vilnius
Yunanistan’ın umudu Lahey ‘Taviz vermeye hazırız’ mesajı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 07:00

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile çözüm bekleyen öncelikli sorun alanı olarak deniz yetki sınırlarına işaret etti.

Haberin Devamı

Skai televizyonuna açıklamalarda bulunan Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili soru üzerine, “Benim için en büyük hedef, Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi sorununu çözmemizdir. Eğer Lahey Adalet Divanı’na gitmeye mutabık kalırsak, bu çok önemli bir gelişme olur. Bu çeşit herhangi bir anlaşma muhtemelen, başlangıçtaki pozisyonlardan bazı tavizlerde bulunulmasını da içerebilir. Ancak şu an için Lahey senaryosu çok uzak” dedi.

Miçotakis, Vilnius’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeye dair “Önceki görüşmelerimize kıyasla bu defa daha farklı bir atmosfer vardı. İkimiz de yeni görev sürelerimizin henüz başındayız. Bardağın boş değil, dolu tarafına bakalım” yorumunu yaptı. Türkiye’nin F-16 talebi için, “Kongre’nin, Türkiye’ye satılacak herhangi bir silahı bir başka NATO üyesine karşı kullanmaması gerektiği görüşünün geçerli olduğu kanısındayım, bu görüşün değişmesi için bir neden görmüyorum” dedi. Miçotakis, Türkiye’nin AB’ye yakınlaşmasını desteklediklerini de belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Miçotakis#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Vilnius

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili

Oyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... 'Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili'

#Sağlık
Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

#Sağlık
‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var? ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

#İstifçilik