Yunanistan’ın umudu Lahey! ‘Taviz vermeye hazırız’ mesajı

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Skai televizyonuna açıklamalarda bulunan Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili soru üzerine, “Benim için en büyük hedef, Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi sorununu çözmemizdir. Eğer Lahey Adalet Divanı’na gitmeye mutabık kalırsak, bu çok önemli bir gelişme olur. Bu çeşit herhangi bir anlaşma muhtemelen, başlangıçtaki pozisyonlardan bazı tavizlerde bulunulmasını da içerebilir. Ancak şu an için Lahey senaryosu çok uzak” dedi.

Miçotakis, Vilnius’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeye dair “Önceki görüşmelerimize kıyasla bu defa daha farklı bir atmosfer vardı. İkimiz de yeni görev sürelerimizin henüz başındayız. Bardağın boş değil, dolu tarafına bakalım” yorumunu yaptı. Türkiye’nin F-16 talebi için, “Kongre’nin, Türkiye’ye satılacak herhangi bir silahı bir başka NATO üyesine karşı kullanmaması gerektiği görüşünün geçerli olduğu kanısındayım, bu görüşün değişmesi için bir neden görmüyorum” dedi. Miçotakis, Türkiye’nin AB’ye yakınlaşmasını desteklediklerini de belirtti.