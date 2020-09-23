Yunanistan’ın ilk kadın cumhurbaşkanı azılı Türkiye karşıtı çıktı

Yunan Parlamentosu’nun sembolik konumdaki Cumhurbaşkanlığı makamına, hukukçu ve kadın olması nedeniyle seçtiği eski Danıştay Başkanı Katerina Sakelaropulu (64), ilk resmi yurtdışı ziyaretini yaptığı Kıbrıs Rum Kesimi’nde Türkiye’ye karşı haddini aşan açıklamalarda bulundu. Sakalerapulu, her konuşmasına ‘Türkiye işgalci’ diye başladı, savaş çığırtkanlığı yaptı.

‘TÜRKİYE İŞGALCİ’ DEDİ

Doğu Akdeniz’de krizin tırmandığı bir dönemde Türkiye’nin Kaş ilçesinin karşısındaki Meis Adası’na giderek gündem olan Sakelaropulu, bu kez geleneklere uygun olarak ilk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs Rum Kesimi’ne gerçekleştirdi. Rum lider Nikos Anastasiadis başta olmak üzere siyasi parti liderleriyle görüştü, Rum meclisine seslendi. Konuşmalarını yazılı metinden okuyan Yunanistan Cumhurbaşkanı, her temasında, “İşgalci Türkiye’ye karşı mücadele ediyoruz, Türkiye Doğu Akdeniz’i işgal ediyor” dedi.

‘ASKERLER ÇEKİLSİN’

Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis’in onuruna verdiği akşam yemeğinde hızını alamayan Sakelaropulu, “Doğu Akdeniz’de Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ın (Rum yönetimi) egemenlik alanlarını işgal ediyor. Kıbrıs sorununu da çözmek istiyoruz. Türkiye’nin çağ dışı garantörlüğünün olmayacağı ve Türk işgal askerlerinin adadan tamamen çekileceği bir anlaşma olmazsa olmazımızdır” dedi. Nikos Anastasiadis’in yanı sıra yemeğe katılan Rum siyasilerden bol bol alkış aldı.

BAŞPAPAZ BİLE ŞAŞIRDI

Sakelaropulu, Ortodoks Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos’u ziyaretinde de aynı dili kullandı. Başpiskopos’a, “Kıbrıs’ın Yunanlaşması (Helenizm) mücadelesinde siz çok önemlisiniz. Türkiye’nin bölgedeki kazanımlarını kalıcı kılmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Türk düşmanı konuşmalarla ünlenen Hrisostomos, söyleyecek yeni bir şey bulamadı.

Yunan Cumhurbaşkanı mezarlık ziyaretleri de yaptı ve İngiliz sömürge döneminde İngiliz ve Türklere saldıran, yakalandıktan sonra da idam edilen EOKA militanlarının anıt mezarlarını ziyaret etti. Sakellaropulu, iki günlük temaslarını Rum yönetiminde üslenen Yunan Alayı’na giderek tamamladı.

RUM LİDER BM’DE AYNI DİLİ KULLANDI

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Kurulu’nun 75’inci açılış törenlerine video mesajla katıldı ve Yunan Cumhurbaşkanı gibi Türkiye’yi suçladı. Anastasiadis mesajında, “Kıbrıs, 1974 yasa dışı Türk işgalinin sonuçlarına maruz kalmaya devam ediyor, şimdi ise kara sularımızda yeni bir Türk işgali ile karşı karşıyayız. Türkler, BM Güvenlik Konseyi’nin aksi kararlarını rağmen kapalı Maraş şehrini açmakla tehdit ediyor” dedi.