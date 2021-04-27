Yunanistan’ın geri itmeleri AİHM’ye gitti

“Lesvos (Midilli) Hukuk Merkezi” adlı sivil toplum örgütü, geçen ekim ayında İtalya’ya gitmek üzere bir tekne ile Marmaris’ten hareket eden ve aralarında 40 çocuk ile hamile bir kadının da bulunduğu 200 mülteciye, Yunan güvenlik güçlerinin Girit Adası açıklarında reva gördüğü insanlık dışı muameleyi AİHM’ye taşıdı.

YUNANİSTAN İDDİALARI İNKAR EDİYOR

Mültecilerin nasıl Türk karasularına itildiğine dair görüntüler de yer aldı. Başvuruda, darp edilen mültecilere Türk sahil güvenliğinin yardım ettiği belirtildi. Daha önce mültecilere kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle AİHM’in hakkında mahkûmiyet verdiği Yunanistan, iddiaları inkâr ediyor.

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