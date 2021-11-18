Yunanistan’dan üç tarafta gövde gösterisi: Ege ve Trakya’dan sonra Akdeniz’de tatbikat

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YUNAN Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, salı günü orta Ege’de, ABD 6’ncı filosunun ‘Amiral gemisi’ USS Mount Whitney’in, Yunan fırkateyni Hydra, devriye gemisi Riços ve 4 adet F-16 savaş uçağı ile “ortak geçiş eğitimi” gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD GEMİSİNE ZİYARET

Eğitimin ardından, Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve ABD’nin Atina Büyükelçisi Geofrey Pyatt, bir süredir Karadeniz’de bulunan ve Akdeniz’e gitmek üzere, pazartesi Çanakkale Boğazı’ndan geçen 189 m uzunluğundaki USS Mount Whitney gemisini ziyaret ettiler. Batı Trakya’da da, ABD ve Yunan tanklarının katılımı ile Türk nüfusun yoğun olduğu İskeçe şehrinde bulunan “Petrohori” (Kayalar) atış talim alanında, 6 Kasım’da başlayan “Olimpik İşbirliği 21” tatbikatı salı günü sona erdi. Doğu Akdeniz’de ise pazartesi günü başlayan “Medusa 11” tatbikatı çerçevesinde, Mısır’dan 5 savaş gemisi, Yunanistan’dan 3 savaş gemisi, 2 savaş uçağı ve helikopterler, BAE’den de 2 savaş uçağının katılımı ile Girit’in güneyi geçiş eğitimi düzenlendi.

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DOĞALGAZ SENARYOSU

Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, sözkonusu ortak eğitim sırasında “hidrokarbon sondajı yapan platformun korunması” senaryosunun da uygulandıği belirtildi. “Medusa 11” tatbikatında, bu senaryonun uygulanmasını “Düşman saldırırsa, doğalgaz için çatışma” başlığıyla manşetine taşıyan Ta Nea gazetesi “Akdeniz’de hidrokarbon arama veya sondaj çalışmaları yüzünden, bir olayın çıkması ya da bir çatışmanın yaşanması ihtimali, artık askeri tatbikatlardaki senaryoların parçası haline geldi” diye yazdı.

‘TÜRKİYE’NİN YETKİ SAHASINDA’ İDDİASI

Yunan medyasında, 22 Kasım’a kadar sürecek “Medusa” tatbikatının bazı bölümlerinin, Türkiye ile Libya arasında, 2019’da imzalanan, deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakatta belirlenen sahalarda gerçekleştirileceği iddia edildi. Girit açıklarından başka, Yunanistan’ın Mora (Peloponez) Yarımadası açıklarında da düzenlenen “Medusa 11” tatbikatına, Kıbrıs Rum Kesimi de devriye gemisi Ioannidis ile katılıyor.