Yunanistan’dan Rafale şovu

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FRANSA’da eğitim gören Yunan pilotların kullandığı Rafale’ler, başkent Atina’nın sembolü Akropolis mabedi üzerinde gösteri uçuşu yaptıktan sonra, kente yaklaşık 70 kilometre mesafedeki üsse indi.

PAPAZ KUTSADI

Rafale uçaklarına, Yunan hava sahasını girdikten sonra 2 adet Mirage savaş uçağı refakat etti. Tanagra üssünde, Başbakan Kiriakos Miçotakis, Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un da katıldığı gösteri düzenlendi. Rafale jetleri inmeden önce üs üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Pistte ise gösteri amacıyla, itfaiye araçlarından püskürtülen sularla oluşturulan ‘şemsiye’den geçtiler. Din adamları dualar okudukları uçakları “kutsal su” ile kutsadılar.

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Daha önce, sosyal medya hesabında “Geliyorlar” diye yazarak, Rafale’ler ile ilgili bir video yayınlayan Miçotakis konuşmasında, uçaklar sayesinde Yunanistan’ın savunma, diplomasi ve jeopolitik açıdan güçlendiğini öne sürdü. “Yunan Havva Kuvvetleri, Rafale’ler sayesinde, Avrupa ve Akdeniz’in en güçlü hava kuvvetlerinden biri haline geliyor. Rafale’ler, Yunanistan’ın semalarını korumaya hazır” dedi.

TÜRKİYE’Yİ ELEŞTİRDİ

Miçotakis konuşmasında ayrıca Türkiye’yi kast ederek “21’nci yüzyılda, komşu ülkelerden gelen tehditlere ve tarih ile coğrafyanın saptırılması çabalarına yer yoktur. Yunanistan’ın kapıları, her türlü tehdide kapalıdır. Diyalog penceresi de her zaman açıktır” şeklinde konuştu.

MALİYETİ 3.3 MİLYAR EURO

24 Rafale uçağının Atina’ya maliyeti 3.3 milyar Euro olacak. 2023’de 12’si kullanılmış 18 uçağın teslimatı yapılacak. Dün gelen 6 uçak kullanılmış. Diğer 6 uçağın teslimi ise 2024’te başlayacak. Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA ) partisi, uçakların Fransa’ya “sadık müttefik” olduğunu göstermek amacıyla satın alındıklarını ima etti. Açıklamada hükümetin dikkati gerçek sorunlardan başka yere çekmek için uçakların gelişini şova çevirdiği belirtildi.