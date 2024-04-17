Yunanistan'dan 'Demir Kubbe' kararı... Dendias itiraf etti: Türkiye ciddi adımlar attı biz göremedik!

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Skai televizyonuna verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Yunanistan'ın da İsrail'deki Demir Kubbe'ye benzer bir sistem kurmayı planladığını açıklayan Dendias, "Ukrayna ve Gazze'de devam eden savaşları gözlemleyerek, ülkemizin bir hava savunmasına ihtiyacı olduğuna karar verdik" dedi.



"Bunu üst üste binmiş iki kubbesi olan bir sistem olarak düşünün" diyen Yunan Bakan, sözlerine şöyle devam etti;

"Bu yarın sabah gerçekleşmeyecek ama gerçekleşecek. 2030 gündeminde bu amaçla ayrılacak bir harcama öngörüsü var"

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TÜRKİYE İTİRAFI: CİDDİ ADIMLAR ATTILAR BİZ GÖREMEDİK

Açıklamasında Türkiye'nin insansız hava aracı üretimindeki atılımına da dikkat çeken Dendias, "Türkiye insansız hava aracı üretminde ciddi adımlar attı ancak Yunanistan bu boşluğun doldurulması gerektiğini görmedi. Bu konuda ilerleme kaydetmiş küçük işletmeler var ama inovasyon sistemimizin tamamı yüksek sayıda üretim yapacak gibi değil." dedi ve ekledi;

"Yunanistan saldırgan bir güç değildir, ancak bize yönelik tehditlere karşı koruma sağlayabilmeliyiz. Bir an önce kaybedilen zamanı telafi etmeli, hem bu konuda hem de Demir Kubbe konusunda büyük adımlar atmalıyız."



"TÜRKİYE İLE GERGİNLİK DÖNEMİNE DÖNDÜĞÜMÜZÜ DÜŞÜNMÜYORUM"

Ankara ile Atina arasında aylar sonra yeniden iplerin gerilmesine neden olan 'Deniz Parkı' gerilimine de değinen Yunan Bakan, deniz parkı planının doğayı korumaya yönelik bir inisiyatif olduğunu savundu.

Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini vurgulayan Dendias "Gerginlik dönemine döndüğümüzü düşünmüyorum." dedi.