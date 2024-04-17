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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İran İsrail'in misillemesine hazırlanıyor... Suriye kararı sızdı: Acil durum tedbirlerini WSJ dünyaya duyurdu

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#İran#İsrail#Dünya
Son dakika haberleri: İran İsrailin misillemesine hazırlanıyor... Suriye kararı sızdı: Acil durum tedbirlerini WSJ dünyaya duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 10:49

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya ise İsrail'in İran'a yanıt verip vermeyeceğine kilitlenmiş durumda. ABD basını İran'ın 'Suriye' hamlesini yazdı. Gazete Tahran'ın uygulamaya koyduğu 'acil durum tedbirlerini' dünyaya açıkladı, bir başka ABD'li yayın kuruluşu CBS ise ABD'nin nasıl bir İsrail saldırısı beklediğini yazdı.

İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelen Herzog, İran'a karşı küresel koalisyon çağrısında bulundu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kudüs'te İngiliz ve Alman dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunarak uluslararası topluma İran'a karşı "meydan okurcasına" çalışmaya çağrıda bulundu.


Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından yayınlanan bir bildiride, "Bütün dünya, tüm bölgenin istikrarını baltalamaya çalışan İran rejiminin tehdidine karşı kararlı ve meydan okurcasına çalışmalıdır" denildi.

WSJ: Devrim Muhafızları, İsrail saldırısı korkusuyla Suriye'deki bazı tesisleri boşaltıyor

Wall Street Journal'dan dünyanın gündemine birinci sıradan giren bir haber geldi. Suriye hükümet danışmanı ve Devrim Muhafızları'nın Suriyeli vekilleri tarafından brifing alan bir aktiviste göre, İslam Devrim Muhafızları Birliği, Suriye genelindeki tesisleri için 'acil durum tedbirleri' uygulamaya koydu.


Habere göre, Suriye'deki bazı Devrim Muhafızları birlikleri tamamen tahliye edilirken, diğerleri yalnızca, üyelerin bir İsrail saldırısının gerçekleşmesinden korktuğu gece saatlerinde tahliye ediliyor.

 
Kaynaklar, silah depolarını korumak için yalnızca bazı üyelerin geride kaldığını, çoğunun ise tahliye edildiğini söyledi.

Jetler Hizbullah'ın askeri yerleşkelerini vurdu, İsrail'in kuzeyine roketler atıldı

İsrail savaş uçakları gece boyunca Lübnan'ın güneyinde çok sayıda Hizbullah hedefini vurdu. IDF, hedeflerin Hizbullah'ın Hiam, Mansouri, Aalma ash-Shab ve Yater'de kullandığı askeri yerleşkeler ve binaları içerdiğini söylüyor. Bu sabah Hizbullah Lübnan'dan Biranit üssüne çok sayıda roket attı.

İtalya, İsrail'e Gazze'deki çatışmaların tek taraflı durdurulması çağrısında bulundu

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Filistin bölgesinde ateşkes zamanının geldiğini yineleyerek İsrail'e Gazze'deki askeri operasyonlarını durdurma çağrısında bulundu.

İtalya, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından ilk başta İsrail'in eylemlerini destekledi ancak son zamanlarda desteğini yumuşattı. La Stampa gazetesine verdiği röportajda Tajani, Gazze'deki savaşın Hamas'ın “barbarca” saldırısıyla tetiklendiğini vurguladı.

Beyaz Saray, ABD'nin İran'ın füze ve insansız hava aracı programlarını hedef alan yeni yaptırımlar planladığını söyledi

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin önümüzdeki günlerde İran'ın füze ve insansız hava aracı programını hedef alan yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını ve müttefiklerinin de aynı yolu izlemesini beklediğini söyledi.

ABD, İsrail'in İran'a 'sınırlı saldırı' gerçekleştirmesini bekliyor
ABD, İsrailin İrana sınırlı saldırı gerçekleştirmesini bekliyor

CBS'de yer alan habere göre Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına vereceği tepkinin İran topraklarına 'sınırlı bir saldırı' da içermesini beklediğini söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelen Herzog, İran'a karşı küresel koalisyon çağrısında bulundu
timelineWSJ: Devrim Muhafızları, İsrail saldırısı korkusuyla Suriye'deki bazı tesisleri boşaltıyor
timelineJetler Hizbullah'ın askeri yerleşkelerini vurdu, İsrail'in kuzeyine roketler atıldı
timelineİtalya, İsrail'e Gazze'deki çatışmaların tek taraflı durdurulması çağrısında bulundu
timelineBeyaz Saray, ABD'nin İran'ın füze ve insansız hava aracı programlarını hedef alan yeni yaptırımlar planladığını söyledi
timelineABD, İsrail'in İran'a 'sınırlı saldırı' gerçekleştirmesini bekliyor
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#İran#İsrail#Dünya

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