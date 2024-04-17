WSJ: Devrim Muhafızları, İsrail saldırısı korkusuyla Suriye'deki bazı tesisleri boşaltıyor

Wall Street Journal'dan dünyanın gündemine birinci sıradan giren bir haber geldi. Suriye hükümet danışmanı ve Devrim Muhafızları'nın Suriyeli vekilleri tarafından brifing alan bir aktiviste göre, İslam Devrim Muhafızları Birliği, Suriye genelindeki tesisleri için 'acil durum tedbirleri' uygulamaya koydu.





Habere göre, Suriye'deki bazı Devrim Muhafızları birlikleri tamamen tahliye edilirken, diğerleri yalnızca, üyelerin bir İsrail saldırısının gerçekleşmesinden korktuğu gece saatlerinde tahliye ediliyor.





Kaynaklar, silah depolarını korumak için yalnızca bazı üyelerin geride kaldığını, çoğunun ise tahliye edildiğini söyledi.