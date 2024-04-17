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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kudüs'te İngiliz ve Alman dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunarak uluslararası topluma İran'a karşı "meydan okurcasına" çalışmaya çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından yayınlanan bir bildiride, "Bütün dünya, tüm bölgenin istikrarını baltalamaya çalışan İran rejiminin tehdidine karşı kararlı ve meydan okurcasına çalışmalıdır" denildi.
Wall Street Journal'dan dünyanın gündemine birinci sıradan giren bir haber geldi. Suriye hükümet danışmanı ve Devrim Muhafızları'nın Suriyeli vekilleri tarafından brifing alan bir aktiviste göre, İslam Devrim Muhafızları Birliği, Suriye genelindeki tesisleri için 'acil durum tedbirleri' uygulamaya koydu.
Habere göre, Suriye'deki bazı Devrim Muhafızları birlikleri tamamen tahliye edilirken, diğerleri yalnızca, üyelerin bir İsrail saldırısının gerçekleşmesinden korktuğu gece saatlerinde tahliye ediliyor.
Kaynaklar, silah depolarını korumak için yalnızca bazı üyelerin geride kaldığını, çoğunun ise tahliye edildiğini söyledi.
İsrail savaş uçakları gece boyunca Lübnan'ın güneyinde çok sayıda Hizbullah hedefini vurdu. IDF, hedeflerin Hizbullah'ın Hiam, Mansouri, Aalma ash-Shab ve Yater'de kullandığı askeri yerleşkeler ve binaları içerdiğini söylüyor. Bu sabah Hizbullah Lübnan'dan Biranit üssüne çok sayıda roket attı.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Filistin bölgesinde ateşkes zamanının geldiğini yineleyerek İsrail'e Gazze'deki askeri operasyonlarını durdurma çağrısında bulundu.
İtalya, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından ilk başta İsrail'in eylemlerini destekledi ancak son zamanlarda desteğini yumuşattı. La Stampa gazetesine verdiği röportajda Tajani, Gazze'deki savaşın Hamas'ın “barbarca” saldırısıyla tetiklendiğini vurguladı.
Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin önümüzdeki günlerde İran'ın füze ve insansız hava aracı programını hedef alan yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını ve müttefiklerinin de aynı yolu izlemesini beklediğini söyledi.
CBS'de yer alan habere göre Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına vereceği tepkinin İran topraklarına 'sınırlı bir saldırı' da içermesini beklediğini söyledi.