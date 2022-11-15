Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan'da yaşadıkları kitap oldu: Avrupalı olmaktan utanıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Dünya#AVRUPA
Yunanistanda yaşadıkları kitap oldu: Avrupalı olmaktan utanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 11:49

Yunanistan, İspanyol gazeteci Jose Nunez'in kaleme aldığı kitap ile çalkalanıyor. Yunanistan'daki göçmen kampında yaşadıklarını anlatan İspanyol gazeteci, 'Avrupalı olmaktan utanıyorum' dedi.

Haberin Devamı

Dünya, İspanyol gazeteci Jose Nunez'in kaleme aldığı Yunanistan hatıralarını konuşuyor.

2016'da Yunanistan'ın Yanya şehrinin altı kilometre dışında yer alan Katsikas'taki bir mülteci kampında 40 gün geçiren gazeteci burada yaşadıklarını 'Avrupalı olmaktan utanıyorum' sözü ile özetledi.

Ordu tarafından yönetilen Suriye, Afganistan ve Irak'tan gelen yüzlerce göçmen aileye ev sahipliği yapan kamptaki yaşamı anlatan Nunez 'kamptaki yaşamı nasıl tanımlarsınız' sorusuna şu yanıtı verdi;

'Sanırım bunu en iyi tanımlayan kelime 'çaresizlik'. Tabii aynı zamanda zor, adaletsiz ve günlük bazda zor... Ama kişisel olarak en çok algıladığım duygunun çaresizlik olduğunu söyleyebilirim.'

Gözden Kaçmasın

Dendiastan skandal sözler... Yunanistan resmen ateşle oynuyorDendias'tan skandal sözler... Yunanistan resmen ateşle oynuyorHaberi görüntüle

Euronews'te yer alan habere göre, Yunanistan'daki kampa ilk gittiğinde gözlerine inanamadığını belirten İspanyol gazeteci, 'Karavan ya da benzeri bir şey yoktu, sadece su geçirmez olmayan çadırlar vardı. Bu yüzden yağmur yağdığında tam bir felaket oluyordu' dedi.

Haberin Devamı

Kampta pek çok gönüllünün yer aldığını belirten Nunez sözlerine şöyle devam etti;

'Eğer bağımsız gönüllüler olmasaydı, o insanlara ne olurdu bilmiyorum. Elbette durum biraz düzeldi ama o günlerde Avrupalı olmaktan utanıyordunuz.'

Gözden Kaçmasın

CIA, Atina’da alarm vermişti... Nedeni 2 FETÖcü çıktıCIA, Atina’da alarm vermişti... Nedeni 2 FETÖ'cü çıktıHaberi görüntüle

'Şukran my friends' (Teşekkürler dostlarım) isimli kitap, İspanya'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden olan Círculo Rojo Ödülü'ne aday gösterildi.

Öte yandan İzmir’de, 3 gün içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmeleri sonucu mahsur kalan toplam 185 göçmen kurtarıldı.

Yapılan bilgilendirmede, 11 Kasım tarihinde İzmir'in Seferihisar Dikili açıklarında denizde mahsur kalan 37 kaçak göçmenin, 12 Kasım tarihinde Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında 44 kaçak göçmenin, 13 Kasım tarihinde ise Çeşme, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 4 farklı lastik bot içerisinde 105 göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Dünya#AVRUPA

BAKMADAN GEÇME!

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV

BAKMADAN GEÇME!

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV