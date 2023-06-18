Yunanistan’da ‘Türk’ ifadesi tartışma çıkardı

Haberin Devamı

Çipras önceki akşam Alpha TV’deki demecinde, Miçotakis’in ablası ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanis için “Batı Trakya’ya giderek Türk azınlığa şantaj yaptı” dedi. Bakoyannis, 21 Mayıs seçiminin ardından Gümülcine’deki Hacıören köyünü ziyaretinde, ND’ye az oy çıkmasına üzüldüğünü belirterek “Beni desteklemezseniz Atina’da işler sizin için zorlaşır” demişti.

YAZILI METİNDEN ÇIKARILDI

Ülkede resmi söylemde “Türk azınlık” sözü yerine “Müslüman azınlık” ifadesi kullanılırken, SYRİZA tarafından dağıtılan yazılı metinde Çipras’ın “Türk” ifadesi “Müslüman” şeklinde değiştirildi, “Çipras’ın dili sürçtü” denildi. Ancak bu tepkiyi dindirmedi. Anketlere göre sandıktan birinci çıkması beklenen eski Başbakan Kiriakos Miçotakis’in merkez-sağcı Yeni Demokrasi Partisi’nin (ND) önde gelen isimleri Çipras için “Bu adam iflah olmuyor” derken, aşırı milliyetçi haber siteleri de “Tehlikeli sözler” başlığını attı. (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)

Haberin Devamı

‘HİÇ BU KADAR ÖTEKİLEŞTİRİLMEMİŞTİK’

21 Mayıs seçimlerinden beri iç siyasi çekişmelerin merkezine oturan Türk azınlığın durumuna dair Hürriyet’e konuşan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan’da söz sahibi siyasi partilerin, Batı Trakya’daki Türk azınlığın milli kimliğini inkâr etme politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi. Batı Trakya’da yaşayan azınlık mensuplarının kendilerini Türk olarak ifade ettiğinin altını çizen Ahmetoğlu, “Yeni Demokrasi Partisi, milliyetçi oyları kendine çekmek istiyor olabilir. Bunun için Batı Trakya Türklerini hedef göstermeye değer mi” diye sordu. İskeçe Türk Birliği Başkanı, Türk azınlığının hiç bu kadar dışlandığı ve ötekileştirildiği bir dönem hatırlamadığını ifade etti. (Necdet Burak ÖZYURT)