Yunanistan seçim sonuçları... Miçotakis tekrar başbakan

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Yunanistan, 21 Mayıs’taki erken parlamento seçimlerinde hükümetin kurulamaması üzerine bugün tekrar sandık başına gitti. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00’da sona erdi. Kyriakos Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi ipi göğüsledi.

SYRIZA'NIN OYLARIN YÜZDE 16,1-19,1’İNİ ALMASI BEKLENİYOR

Yunanistan’da sandık çıkış anketlerine göre de Miçotakis’in partisinin seçimi büyük farkla kazanması bekleniyordu. Ankete göre, Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak’ın (SYRIZA) oyların yüzde 16,1-19,1’ini, Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) oyların yüzde 10-13’ünü ve Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) oyların yüzde 7,2-9,2’sini, Spartalılar Partisi’nin oyların yüze 4-6’sını, Helen Çözümü’nün (EL) oyların yüzde 2,3-4,3’ünü, NİKİ’nin oyların yüzde 2,3-4,3’ünü ve Özgürlük Rotası’nın oyların yüzde 2-4’ünü alması bekleniyor.

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YÜZDE 25’İ GEÇEN PARTİYE BONUS SANDALYE

Geçtiğimiz mayıs ayında nisbi seçim sistemine göre yapılan seçimlerde hiçbir partinin yüzde 46'lık oy oranına ulaşamaması sonrası parti liderleri koalisyon hükümeti kurmayı reddetmişti. Bugün düzenlenen genel seçimlerde ise, oyların en az yüzde 25'ini alarak birinci gelen parti fazladan 20 sandalye alacak ve her yarım puan için bir sandalye daha eklenecek. Seçiminin galibi olan partinin oyların yüzde 40'ını alması halinde 50 tane fazladan sandalye kazanmış olacak.