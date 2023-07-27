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Yunanistan’da faciadan dönüldü! Yangın bölgesindeki mühimmat deposu patladı

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#Yunanistan#Yangın#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 21:10

Yunanistan’da Volos kentinde devam eden orman yangınlarının kontrolden çıkması sonucu askeri hava üssünün dışındaki mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Bölgeden canlı yayın yapan muhabir ve kameraman patlamaya canlı yayında yakalandı. Öte yandan

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Yunanistan’da orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Volos kentinde yer alan Nea Anhialos’ta orman yangınlarının kontrolden çıktı. Alevlerin askeri hava üssünün dışındaki mühimmat deposunda ulaşması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırılırken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı ve bölgenin yangın nedeniyle daha önce tahliye edildiği açıklandı. İtfaiye ayrıca, patlamanın ardından önlem olarak yakınlardaki köylerinde tahliye edileceğini ifade etti.

PATLAMAYA CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

patlama canlı yayında yakalanan muhabir ve kameraman ise zor anlar yaşadı. Patlamanın şiddeti ile yayındaki muhabirin saçlarının savrulduğu ve hızla kaçtığı görüldü.

ÜLKEDEKİ YANGINLAR SÜRÜYOR

Yunanistan, günlerdir anakaranın yanı sıra Rodos ve Korfu adalarında, şiddetli bir sıcak hava dalgasının yol açtığı ve şiddetli rüzgarların yaydığı orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

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Özellikle yabancı turistlerin uğrak noktası olan adalar binlerce yabancı ülke vatandaşını ağırlıyordu.

Başbakan Miçotakis'in 'savaştayız' diye özetlediği yangınlar ile mücadele kapsamında binlerce turist ve yerel halk tahliye edildi.

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#Yunanistan#Yangın#Patlama

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