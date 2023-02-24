Yunanistan'da F-35 çatlağı: 800 milyon dolarlık diken!

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Komşu Yunanistan'da gündem 5. nesil savaş uçağı F-35'ler...

Filosuna yeni nesil savaş uçağını katmaya hazırlanan ülkede altyapı krizi patlak verdi.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea bu gelişmeyi '800 milyon dolarlık bir diken' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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Söz konusu haberde 'Tam operasyonel kullanım için gerekli altyapının inşaat programı üzerinde tartışma çıktı' denildi.

F-35'lerin tam operasyonel hale gelmesi için 600 ila 800 milyon dolarlık ek bir harcamaya gerek olduğunu yazan Ta Nea haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Milli Savunma Bakanlığı'nın F-35'lerin tedariğine ilişkin anlaşmaya son olarak neleri ekleyeceği ise bir anlaşmazlık alanında gelişiyor. Daha spesifik olmak gerekirse, son zamanlarda patlak veren tartışma, tahmini ek maliyeti 600-800 milyon dolar olan Arz ve Bilgi Güvenliği anlaşması konusuyla ilgili.

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Söz konusu habere göre Yunan yetkililerin bir bölümü söz konusu ödemenin Lockheed Martin'e ödenmesi ve bu hizmetin şirket tarafından sağlanmasını savunurken diğer kanat ise bunun Yunanistan'ın kendi imkanları ile yapması gerektiği görüşünü dile getiriyor.

Gazeteye konuşan kaynaklar ikinci fikri savunan yetkililerin bu hamlenin Yunanistan'ın havacılık sektörü için önemli bir yatırım olduğunun altını çizdiğini ve hem teknolojik hem de finansal olarak birçok faydası olduğunu savunduğunu aktardı.

5. nesil savaş uçağı F-35 için gerekli altyapıyı oluşturmak için Yunanistan'ın siber güvenlik merkezi, uçak destek binaları ve güvenlik tesisleri bir dizi projeyi hayata geçirmesi gerekiyor.

Yunan basınına göre, Atina'nın savaş uçağı için 2028'e kadar beklemesi gerekiyor.