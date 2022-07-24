Yunanistan'da büyük panik... Zamana karşı yarış veriyorlar!

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Komşu Yunanistan sıcak hava dalgasının pençesinde... Ülkenin dört bir yanı tabiri caizse yangınlarla boğuşuyor.

Kathimerini'de yer alan habere göre, ülkede 24 saatte 50'den fazla orman yangını çıktı.

Bu yangınlardan biri Cumartesi geç saatlerde Türkiye sınırına yakın Dadia köyünün boşaltılmasına neden olurken, Mora'daki Chrysokelari sakinleri de yangın nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Evros bölge biriminin valisi Dimitris Petrovits, devlet haber ajansı AMNA'ya verdiği demeçte, 'Bizim için en önemli şey köylülerin güvenliği ve tüm güçler orada kullanılacak' dedi.

Euronews'te yer alan habere göre ise Midilli'de adanın batısındaki ormanlarda başlayan yangın iki cepheye sıçradı.

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ZAMANA KARŞI YARIŞ

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın hala devam ederken ekipler yangını söndürmek için tabisi caizse zamana karşı yarış veriyor.

Ancak bölgedeki kuvvetli rüzgar, ekiplerin alevleri söndürmesini zorlaştırıyor.

Batı Midilli belediye başkanı Taxiarchis Verros Yunan yayın kuruluşuna verdiği demeçte 'Evleri kurtarmak için savaşıyoruz' dedi.

Avrupa bir süredir sıcak hava dalgası ile boğuşuyor. Bu durum insan sağlığını tehdit etmekle birlikte pek çok orman yangınına da neden oluyor.

İspanya ve Portekiz’de yüzlerce insanın ölümüne sebep olan sıcaklıklar, İngiltere'de bir rekora neden olmuştu.

Ülkede sıcaklık 40 dereceyi aşmış bu da ülke tarihindeki en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.