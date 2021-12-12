Yunanistan’a fırkateyn satma yarışı

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yunanistan’a fırkateyn satışıyla ilgili yaptığı bir açıklama Atina’da kafaları karıştırırken, Paris’te de endişe yarattı.

KAFA KARIŞTIRDI

Yunanistan’ın eylül ayında Fransa ile 3.5 milyar dolar karşılığında, Belharra tipi 3 adet fırkateyn satın alımı için anlaşmasına rağmen, ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a fırkateyn satma yarışından çekilmediği izlenimi yaratan bir açıklama yaptı. Açıklamada, Yunanistan’a 6.9 milyar dolar karşılığında, MMSC tipi 4 adet fırkateynin muhtemel satışına “yeşil ışık” yakıldı. Ayrıca, 2.5 milyar dolar karşılığında da MEKO tipi 4 fırkateynin modernizasyonu için muhtemel bir anlaşmaya da onay verildi.

Söz konusu açıklamanın, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron’un, fırkateynler için niyet anlaşması imzalamalarından yaklaşık 3 ay sonra yapılmasına rağmen, nihai anlaşmanın imzalanmamış olması, çeşitli soru işaretlerine yol açtı.

Haberin Devamı

FRANSA İLE DEVAM

Hürriyet’e konuşan uzmanlar, “Bir şey değişmeyecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması formalite icabı. Amerikan bürokrasisinin gecikmiş bir işlemi söz konusu. ABD bir tüfek bile satacak olsa, önce Savunma Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (DSCA) onayı gerekiyor. Fransa ile nihai anlaşma hazır. Yakında Yunan parlamentosunda da görüşülecek” dedi. Fransa Savunma Bakanlığı kaynakları da AFP’ye “Yunanlar ile anlaşma imzalandı. Birkaç gün önce parafe edildi. ABD’nin fırkateyn teklifi, artık masada değil” diye konuştu. Yunan hükümet kaynakları ise “Belharra’lar ile hiçbir sorun yok. Nihai anlaşma önümüzdeki günlerde ilan edilecek” ifadesini kullandı.

WASHİNGTON’DAN İLGİNÇ ZAMANLAMA

Avustralya eylül ayında, Fransa ile olan yaklaşık 40 milyar dolarlık konvansiyonel denizaltı projesini iptal etmişti. Buna karşılık ABD ve İngiltere ile AUKUS ittifakı oluşturan Avustralya’ya bu ülkeler nükleer denizaltı teknolojisi vaat etmişti. ABD’nin Atina’ya fırkateyn satışı açıklaması işte Biden Yönetimi’nin Fransa’da Emmanuel Macron yönetimine attığı çelmeyi akıllara getirdi. Paris’ten Atina’ya ulaşan haberlerde de “ABD’nin yeni tehdidi” yorumları yapıldı. 1 Ocak’ta Fransa AB Dönem Başkanlığı’na hazırlanırken önceki gün konuyla ilgili programını açıklayan Macron, ‘Egemen bir Avrupa’ başlığını tercih etmişti. Macron’un birleşik ve güçlü bir Avrupa mesajını verdiği dönemde ABD’nin bu yeni hamlesi dikkat çekti.