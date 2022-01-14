Yunanistan’a Doğu Akdeniz’de ikinci darbe

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ermenistan ile yeni başlangıç: Temsilciler Moskovada buluşuyorErmenistan ile yeni başlangıç: Temsilciler Moskova'da buluşuyor#Türkiye
Galatasaraydan ayrılan Fatih Terimden ilk paylaşım İlk ve son...Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'den ilk paylaşım! 'İlk ve son...'#Fatih Terim
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması...'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması...#Doğum Koçu
Sedefnur olayında kan donduran detay Aşağı bile inmedilerSedefnur olayında kan donduran detay! Aşağı bile inmediler#Sedefnur Çağlar
Tutar mı tutmaz mı Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...Tutar mı tutmaz mı? Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...#Kemal Kılıçdaroğlu
Elazığ, Enesi konuşuyor Hürriyet muhabiri Fikret Kızılkoyon o evde...Elazığ, Enes'i konuşuyor! Hürriyet muhabiri Fikret Kızılkoyon o evde...#Enes Kara
Cumhurbaşkanlığı hesabı uğruna bu yapılır mıCumhurbaşkanlığı hesabı uğruna bu yapılır mı?#HDP
Zorunlu PCR ve karantina kararları neden değişti Uzmanlar yanıtladıZorunlu PCR ve karantina kararları neden değişti? Uzmanlar yanıtladı#PCR
‘Demirtaş’ın suçu ne’ diyen o fotoğrafın muhatabı olur‘Demirtaş’ın suçu ne’ diyen o fotoğrafın muhatabı olur#TBMM
Bakan Koca Vakalar 4 kat arttı diyerek duyurdu: Temkinli ve tedbirli olalımBakan Koca 'Vakalar 4 kat arttı' diyerek duyurdu: Temkinli ve tedbirli olalım#Koronavirüs
Prens Andrewa soğuk duş Hepsi elinden alınıyorPrens Andrew'a soğuk duş! Hepsi elinden alınıyor#Prens Andrew
Euroleaguee Ergin Ataman damgası Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandımEuroleague'e Ergin Ataman damgası! Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandım'#Ergin Ataman
İnsanlık dışı olay Görenler büyük tepki gösterdiİnsanlık dışı olay! Görenler büyük tepki gösterdi#İnşaat İşçisi
Altayda Mustafa Denizli dönemi sona erdi Resmi açıklama...Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi! Resmi açıklama...#Mustafa Denizli
Acun Ilıcalı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedimAcun Ilıcalı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim#Acun Ilıcalı
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan’a Doğu Akdeniz’de ikinci darbe

#Yunanistan#Doğu Akdeniz#ABD
Yunanistan’a Doğu Akdeniz’de ikinci darbe

Atina’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi devre dışı bırakma hayallerine bir hafta içinde ikinci darbe geldi.

Haberin Devamı

ABD’nin, Türkiye’yi baypas eden, ancak Türk kıta sahanlığından geçmesi öngörülen “Doğu Akdeniz” (East Med) boru hattı projesini desteklemediğini ilan etmesinden sonra, Yunanistan’a ikinci darbe Fransız Total ve Amerikan Exxon Mobil şirketlerinden geldi.

Yunanistan’a Doğu Akdeniz’de ikinci darbe

ARAŞTIRMALAR ERTELENDİ

Yunanistan’dan 2019 yılında, Girit adasının güney ve güneybatısında, toplam 40 bin km2’lik bir sahada, arama-sondaj ruhsatları alan Total ve Exxon Mobil, ocak-şubat dönemi için planlanan sismik araştırmalarını ertelediğini duyurdu. İki firmanın yüzde 80, Yunan Petrolleri’nin ise yüzde 20 hisseyle ortak oldukları konsorsiyum, ayrıca söz konusu bölge için 2021-2022 dönemi planlarını, 2022-2023 dönemine ertelediğini de Yunanistan’a bildirdi.

Haberin Devamı

İTTİFAKLAR NE OLACAK

Bir hafta içinde gelen ikinci kötü haber Atina’daki endişeleri arttırdı. Kathimerini gazetesi, “Ankara, bu gelişmeleri Doğu Akdeniz’de son 4 yılda izlediği politikanın doğruluğunun gayrıresmi kabulu olarak algılıyor” diye yazdı. Gazete, Doğu Akdeniz’de enerji alanında yaşanan son gelişmelerin, Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte İsrail ve Mısır gibi ülkelerle sağladığı ittifakların geleceği için de düşündürücü olduklarını vurguladı. Haberde ayrıca, GKRY’nin, hem Türk kıta sahanlığını hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını ihlal eden 5’inci parselde Exxon Mobil-Katar Petrolleri konsorsiyumuna geçen aralık ayında verdiği ruhsatın akıbeti için de endişe bulunduğunu ima etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Doğu Akdeniz#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler