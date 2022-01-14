Yunanistan’a Doğu Akdeniz’de ikinci darbe

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ABD’nin, Türkiye’yi baypas eden, ancak Türk kıta sahanlığından geçmesi öngörülen “Doğu Akdeniz” (East Med) boru hattı projesini desteklemediğini ilan etmesinden sonra, Yunanistan’a ikinci darbe Fransız Total ve Amerikan Exxon Mobil şirketlerinden geldi.

ARAŞTIRMALAR ERTELENDİ

Yunanistan’dan 2019 yılında, Girit adasının güney ve güneybatısında, toplam 40 bin km2’lik bir sahada, arama-sondaj ruhsatları alan Total ve Exxon Mobil, ocak-şubat dönemi için planlanan sismik araştırmalarını ertelediğini duyurdu. İki firmanın yüzde 80, Yunan Petrolleri’nin ise yüzde 20 hisseyle ortak oldukları konsorsiyum, ayrıca söz konusu bölge için 2021-2022 dönemi planlarını, 2022-2023 dönemine ertelediğini de Yunanistan’a bildirdi.

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İTTİFAKLAR NE OLACAK

Bir hafta içinde gelen ikinci kötü haber Atina’daki endişeleri arttırdı. Kathimerini gazetesi, “Ankara, bu gelişmeleri Doğu Akdeniz’de son 4 yılda izlediği politikanın doğruluğunun gayrıresmi kabulu olarak algılıyor” diye yazdı. Gazete, Doğu Akdeniz’de enerji alanında yaşanan son gelişmelerin, Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte İsrail ve Mısır gibi ülkelerle sağladığı ittifakların geleceği için de düşündürücü olduklarını vurguladı. Haberde ayrıca, GKRY’nin, hem Türk kıta sahanlığını hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını ihlal eden 5’inci parselde Exxon Mobil-Katar Petrolleri konsorsiyumuna geçen aralık ayında verdiği ruhsatın akıbeti için de endişe bulunduğunu ima etti.