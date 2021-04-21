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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 20:11 | Son Güncelleme:

Yunanistan yüzlerce göçmeni ölüme itti!

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Yunanistan yüzlerce göçmeni ölüme itti!

Ege Denizi'nde her gün yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Yunanistan tarafından ölüme itilen 131 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Yunan sahil güvenliği yeni bir göçmen skandalına daha imza attı. Çanakkale açıklarında 101, İzmir açıklarında ise 30 göçmeni öldürmek pahasına Türk kara sularına itti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin Türk karasularına itildiğini öğrenmesinin üzerine harekete geçti. İzmir ve Çanakkale açıklarında bulunan toplam 131 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yunanistan yüzlerce göçmeni ölüme itti

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