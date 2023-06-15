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Yunanistan yas ilan etti... Ege’de facia: En az 79 göçmen öldü

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#Yunanistan#Göçmen#Facia
Yunanistan yas ilan etti... Ege’de facia: En az 79 göçmen öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

Yunanistan’ın güneyindeki Mora yarımadasının 75 km açığında, Libya’dan İtalya’ya gitmekte olan ve içinde 700 sığınmacının bulunduğu ileri sürülen balıkçı teknesi alabora oldu.

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Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı, balıkçı teknesinin dün Pilos Limanı açıklarında tespit edilerek müdahalede bulunulduğunu, fakat sığınmacıların İtalya’ya gitmek istediklerini söyleyerek yardımı reddettiklerini açıkladı. Tekne saat 02.30’da esen şiddetli rüzgârın da etkisiyle önce alabora oldu ve kısa süre sonra da battı. Denizden 79 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, ölü sayısının çok daha yüksek olmasından endişe ediliyor. Kurtarılan 108 göçmen, lüks bir yatla denizden çıkarılarak Yunanistan’a getirildi. Yunanistan Başbakanı İonnis Sarmas, facia sonrası ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.               

göçmen SAYISI 110 MİLYONLA REKOR KIRDI

-BM, dünya genelinde yerinden edilen insan sayısının 110 milyona ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Geçen yıl yaklaşık 19 milyon insanın yerinden olduğu belirtilirken, Ukrayna savaşı ve Sudan’daki çatışmalarla Afganistan’daki insani krizin yeni göçlerde etkili olduğu vurgulandı. Ülke içinde yerinden edilen kişi sayısı 62.5 milyon oldu, 35.3 milyon kişi ise ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye’deki sığınmacı sayısının önceki yıla göre yüzde 5 azaldığı belirtildi.

 

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#Yunanistan#Göçmen#Facia

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