Yunanistan ‘kapıda vizeye’ geri sayıyor

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30 Mart tarihinde Ege’de 5 adada Türkiye vatandaşlarına ‘kapıda vize’ uygulamasına başlamaya hazırlanan Yunanistan, teknik altyapıyı tamamlamak için zamana karşı yarış veriyor. Bir yıl geçerliliği olacak ve 7 gün süreli ‘kapıda vize’ uygulaması, ilk aşamada Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis’in açıkladığı Rodos ve İstanköy’ün (Kos) yanı sıra Midilli, Sakız (Hios) ve Sisam’da (Samos) başlatılacak. Bu çerçevede, kamu düzeni ve denizcilik bakanlıkları yetkililer, hafta sonunda Midilli ve Sakız adalarında incelemelerde bulundular.

ACENTELER ÜZERİNDEN

Sözkonusu 5 adanın limanlarına, uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin henüz resmi bir bildirim yapılmadı. Dolayısıyla, ‘kapıda vize’nin nasıl uygulanacağı konusunda belirsizlikler bulunuyor.

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Yunan makamları önce Türkiye vatandaşlarının internetten başvuruda bulunmaları olasılığını inceledi. Ancak, daha sonra başvuruların vize acenteleri aracılığıyla yapılmaları görüşü ağır bastı.

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5 ADA İSE BEKLEMEDE



‘Kapıda vize’ uygulaması çerçevesinde, Türk vatandaşlarından parmak izlerinin alınması olasılığı üzerinde de duruluyor. Böyle bir olasılık, adalara gelecek Türk turistlerin, limanlarda uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce beklemeleri anlamına geliyor. Uygulamada özellikle ilk günlerde ve Ramazan Bayramı sırasında aksaklıklar yaşanabileceği ifade ediliyor. ‘Kapıda vize’ uygulaması, Meis (Kastelorizo), Sömbeki (Simi), İlerya (Leros), Limni (Limnos) ve Kilimli (Kalimnos) adalarında ise gerekli altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar ikinci aşamaya bırakıldı.

‘30 BİN TÜRK REZERVASYON YAPTI’

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, 30 Mart’ta başlayacak olan ‘kapıda vize’ uygulamasıyla iki ülke halklarının daha da yakınlaşacaklarına inandığını belirtti. Pasok partisinden milletvekili Yorgo Nikitiadis ise “Hükümet önce şubat, sonra mart başı dedi. Mart ayının yarısına geldik, ne olacağını kimse bilmiyor. ‘Kapıda vize’den yararlanacakları düşüncesiyle 30 bin kişi (Türk turist) adalarda rezervasyon yaptı” dedi.