Yunanistan ile görüşmeler Atina’da sürdü

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan’ın yer aldığı Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti. Yunan tarafını ise emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis temsil etti. Edinilen bilgiye göre, görüşme devam ederken toplantı odasına Başbakan Kiriakos Miçotakis’in diplomasi danışmanı Eleni Surani girdi. Surani, Türk heyetine “Hoş geldiniz” dedikten ve Miçotakis’in görüşmeleri desteklediğini söyledikten sonra salondan ayrıldı.

MEDYADAN UZAK

Atina merkezindeki Sintagma (Anayasa) meydanında bulunan ve Türk heyetinin kaldığı Büyük Britanya Oteli’nde saat 11.30’da başlayan görüşmelerin yeri son ana kadar gizli tutuldu. Yaklaşık 5 yıl aradan sonra istikşafi görüşmelerin 61’inci turu 25 Ocak’ta İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da katılımıyla yapılmıştı. Dünkü görüşmelerin olumlu geçtiği, yeni turun Türkiye’de yapılacağı öğrenildi.

Bugün ise, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile Yunan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Themistoklis Demiris, siyasi istişare toplantısına başkanlık edecekler. İkili ilişkilerin ele alınacağı istişare toplantılarının sonuncusu 10 Ocak 2020’de Ankara’da yapılmıştı.

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