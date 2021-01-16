Yunanistan Fransa’dan 18 savaş uçağı alıyor

Büyük çoğunlukla onaylanan tasarıya, 300 üyeli parlamentoda, sadece iki küçük parti (Komunist ve Mera25 partileri) milletvekilleri ‘Hayır’ oyu verdi. Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, parlamentodaki konuşmasında “Rafale uçaklarının satın alımı sayesinde, hem Ege ve Doğu Akdeniz’de, hem de genel olarak Türkiye ile askeri güç dengesinde üstünlük sağlanmaktadır.

Rafale’lerin kanatları, diğer savaş uçaklarımız ile birlikte, bu yaz itibariyle Ege semalarını daha da güçlü şekilde örtecektir” dedi. Yunan medyası bu satın alımı, Fransa’nın geçen yıl ağustos-kasım döneminde, Doğu Akdeniz krizi sırasında Yunanistan’a verdiği desteğin ‘bedeli’ olarak yorumladı. 18 Rafale savaş uçağının satın alımı, uçaklar 1.9 milyar, silahları da 400 milyon Euro olmak üzere, Yunanistan’a toplam 2.3 milyar Euro’ya mâl olacak.