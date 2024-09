Yunanistan Başbakanı Miçotakis CNN'e konuştu: Kritik Türkiye açıklaması... 'İlerleme kaydettik'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BM genel merkezi önünde CNN sunucusu Christiane Amanpour'a önemli açıklamalarda bulundu.

BM Genel Kurulu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Ortadoğu'daki son gelişmelerin Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlattığını belirten Amanpour, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tüm bunlar nedeniyle şu anda karşı karşıya olduğunuz zorluklar hakkında konuştunuz. Bize ne konuştuğunuzu ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatabilir misiniz?" diye sordu.

Miçotakis, "Geçtiğimiz yıllarda sürtüşmelerimiz oldu. Anlaşamadığımız noktalarda açık iletişim kanallarına sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Deniz alanlarının sınırlandırılması gibi konularda anlaşamıyoruz. Bu konunun sadece uluslararası hukuka atıfta bulunularak çözülebileceği konusunda mutabık kalmalıyız. Aynı zamanda da göç gibi konularda birlikte çalışmalıyız" ifadesinde bulundu.

"Türk makamlarının iş birliğine ihtiyacımız var" diyen Miçotakis, "İstediğimiz şey tekneleri karasularımıza girmeden durdurmak. Türkiye ile göç gibi konularda işbirliği yapıyoruz ve sorunları ele alma konusunda ilerleme kaydettik" dedi.

"TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Miçotakis, "Göç çok büyük bir mesele ve Avrupa Birliği'ne kimin gireceğine karar vermeyi ya da masum hayatları riske atmayı kaçakçılara bırakmak istemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda Türkiye ile birlikte çalışmak çok önemli" sözlerini ifadesine ekledi.

Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin göçmen teknelerini zorla geri çevirdiğine işaret eden Amanpour, bu durumun endişe verici olduğunu ve Miçotakis hükümetinin bu sorunu nasıl ele alacağını sordu.

Miçotakis, deniz sınırında tekneleri durdurma hakkını kendilerinde saklı tuttuğunu söyledi. Ege Denizi'nde sınırların yakın olduğuna değinen Miçotakis, teknelerdeki göçmenleri güvenli bir şekilde Türkiye'ye geri göndermek için Türk Sahil Güvenliği ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

The Greek coastguard is accused of repeatedly pushing back boats carrying refugees & migrants, on a deadly sea crossing. Greek Prime Minister @kmitsotakis argues “it’s a difficult balance,” and that “whenever we have incidents where we feel we need to investigate, we will do so.” pic.twitter.com/eAnWeKjseH