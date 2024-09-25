Yunanistan Başbakanı Miçotakis CNN'e konuştu: Kritik Türkiye açıklaması... 'İlerleme kaydettik'

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BM genel merkezi önünde CNN sunucusu Christiane Amanpour'a önemli açıklamalarda bulundu.

BM Genel Kurulu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Ortadoğu'daki son gelişmelerin Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlattığını belirten Amanpour, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tüm bunlar nedeniyle şu anda karşı karşıya olduğunuz zorluklar hakkında konuştunuz. Bize ne konuştuğunuzu ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatabilir misiniz?" diye sordu.

Miçotakis, "Geçtiğimiz yıllarda sürtüşmelerimiz oldu. Anlaşamadığımız noktalarda açık iletişim kanallarına sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Deniz alanlarının sınırlandırılması gibi konularda anlaşamıyoruz. Bu konunun sadece uluslararası hukuka atıfta bulunularak çözülebileceği konusunda mutabık kalmalıyız. Aynı zamanda da göç gibi konularda birlikte çalışmalıyız" ifadesinde bulundu.

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"Türk makamlarının iş birliğine ihtiyacımız var" diyen Miçotakis, "İstediğimiz şey tekneleri karasularımıza girmeden durdurmak. Türkiye ile göç gibi konularda işbirliği yapıyoruz ve sorunları ele alma konusunda ilerleme kaydettik" dedi.

"TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Miçotakis, "Göç çok büyük bir mesele ve Avrupa Birliği'ne kimin gireceğine karar vermeyi ya da masum hayatları riske atmayı kaçakçılara bırakmak istemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda Türkiye ile birlikte çalışmak çok önemli" sözlerini ifadesine ekledi.

Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin göçmen teknelerini zorla geri çevirdiğine işaret eden Amanpour, bu durumun endişe verici olduğunu ve Miçotakis hükümetinin bu sorunu nasıl ele alacağını sordu.

Miçotakis, deniz sınırında tekneleri durdurma hakkını kendilerinde saklı tuttuğunu söyledi. Ege Denizi'nde sınırların yakın olduğuna değinen Miçotakis, teknelerdeki göçmenleri güvenli bir şekilde Türkiye'ye geri göndermek için Türk Sahil Güvenliği ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

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The Greek coastguard is accused of repeatedly pushing back boats carrying refugees & migrants, on a deadly sea crossing. Greek Prime Minister @kmitsotakis argues “it’s a difficult balance,” and that “whenever we have incidents where we feel we need to investigate, we will do so.” pic.twitter.com/eAnWeKjseH — Christiane Amanpour (@amanpour) September 24, 2024

“SCHENGEN'İ TEK TARAFLI OLARAK İHLAL ETMEK BİR ÇÖZÜM DEĞİLDİR”

CNN sunucusu, Miçotakis'e "kuzey sınırınız boyunca çimento ve dikenli tellerden oluşan bir bariyer inşa ediyorsunuz. Göç ve mülteciler konusuna bakış açınızda bir çelişki var mı?" sorusunu yöneltti.

Miçotakis bu soruya, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını koruması önemlidir. Hem büyük bir çite hem de büyük bir kapıya ihtiyacımız var" cevabını verdi.

"Aynı zamanda, hem insani nedenlerle hem de ekonomik nedenlerle göçten organize bir şekilde faydalanmak için yasal kanallar olmalıdır" sözlerini sarfeden Miçotakis, "Yunanistan, ABD'nin apar topar terk etmesinin ardından çöküşün eşiğine gelen Afganistan'dan yüzlerce kadını kabul eden tek ülkeydi" dedi.

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Miçotakis, "Hem insani hassasiyetlerimiz var hem de örneğin Mısır gibi ülkelere işçileri Yunanistan'a kabul edebileceğimiz mesajını vermek istiyoruz. Yasal ve güvenli bir şekilde gelip kalabilirler. Bunun AB'de modern bir politikanın temel taşı olması gerektiğine inanıyorum" açıklaması yaptı.

Miçotakis, "Çözüm Schengen kurallarını tek taraflı olarak ihlal etmek değildir. Bizim bir İltica ve Göç Paktı'mız var. Bu kimseyi tamamen mutlu etmiyor ama Avrupa uzlaşısının doğası bu ve bunu uygulamamız gerekiyor" sözlerini açıklamasına ekledi.

ORTADOĞU'DAKİ SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

“İsrailli dostlarımıza ateşkes için fırsatlar olduğunu açıkça belirttik. Ve bu fırsatlar yeterince kullanılmadı" değerlendirmesi yapan Miçotakis, eğer ateşkes olmazsa rehinelerin serbest kalmayacağını ve Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilimin bitmesi için ateşkesin çok önemli olduğunu vurguladı.

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Miçotakis, "Biz İsrail'in iyi bir dostuyuz ancak konuşulması gereken acı bir gerçek olsa bile dostların açıkça konuşması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda BMGK'daki oyumuzu da buna göre tercih ediyoruz" dedi.

ABD'nin bile ateşkes sağlanması için etkili bir nüfuza sahip olamamasından endişe duyup duymadığı konusunda Miçotakis, “Biden'ın görev süresi sona eriyor. Belki de bu savaşı durdurmak için elinden gelen her şeyi yapmak için bir fırsattır" yorumunu yaptı.

Savaşın ekonomik etkilerine de değinen Miçotakis, “Yunanistan dünyanın en büyük denizci ülkesi. Ancak açıkça endişe duyuyoruz. Husiler tarafından saldırıya uğrayan bir Yunan tankerimiz var. Dolayısıyla bu krizin, tüm Batılı ülkeler için bir numaralı öncelik olan hayat pahalılığı üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere pek çok sonucu var. Bu küresel boyutları olan bölgesel bir çatışma” ifadelerini kullandı.

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'PARTHENON HEYKELLERİ ATİNA'DA OLMALI'

Son olarak Miçotakis, Parthenon Heykelleri'nin İngiltere'de sergilenmesine ilişkin konuştu. Miçotakis, bu durumu dünyaca ünlü Mona Lisa portresinin ikiye bölünüp yarısının Fransa'da yarısının da İngiltere'de olmasına benzetti.

Miçotakis, "Parthenon Heykeleri, ait olduğu yerde Atina'da olmalıdır. Bu, dünya kültür mirası için önemlidir" dedi.