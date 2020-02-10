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Dünya
Eray GÖRGÜLÜ/KARS
Haber Giriş: 10.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Yunan vekilin davranışı kabul edilebilir değil

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Yunan vekilin davranışı kabul edilebilir değil

AB-Türkiye ulaştırma sektörü işbirliği kapsamında AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle turistik Doğu Ekspresi’nde yolculuğa çıkan AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Avrupa Parlamentosu’nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağını yırtmasının “Kabul edilebilir olmadığını” söyledi.

Gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Berger, “Yunan Dışişleri Bakanı’nın açıklamasına ekleyecek bir şeyimiz yok. Kendisi çok net şekilde kınadı, böyle bir davranışın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Biz de bu görüşü destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Berger, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye yönelik sürdürdüğü silah ambargosuna ilişkin ise, “Suriye’nin kuzeyindeki operasyona yanıt olarak AB Konseyi, silah ticareti konusunda yetkiyi üye devletlere vermiş durumda. Bu, ambargo değil, üye devletlerin belli durumlarda tedbir alması” yorumunu yaptı. 

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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