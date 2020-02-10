Yunan vekilin davranışı kabul edilebilir değil

Gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Berger, “Yunan Dışişleri Bakanı’nın açıklamasına ekleyecek bir şeyimiz yok. Kendisi çok net şekilde kınadı, böyle bir davranışın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Biz de bu görüşü destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Berger, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye yönelik sürdürdüğü silah ambargosuna ilişkin ise, “Suriye’nin kuzeyindeki operasyona yanıt olarak AB Konseyi, silah ticareti konusunda yetkiyi üye devletlere vermiş durumda. Bu, ambargo değil, üye devletlerin belli durumlarda tedbir alması” yorumunu yaptı.