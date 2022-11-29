Yunan Profesör: Ukrayna krizi Türkiye’nin bölgedeki rolünü arttırdı

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Yunanistan’ın ezber bozan isimlerinden olan Prof. Panayiotis İokimidis, Ta Nea gazetesi için kaleme aldığı makalede Ukrayna’daki savaşın Türkiye’nin bölgedeki rolünü arttırdığına işaret etti.

KİEV İÇİN ÖNEMLİ

Dışişleri Bakanlığı eski danışmanlarından olan İoakimidis dünkü yazısında, adını vermediği Ukrayna hükümetinden üst düzey bir yetkilinin kendisine şunları söylediğini belirtti: “Türkiye bizim için çok önemli. Birincisi, bize silah ve özellikle İHA tedarik ediyor. İkincisi, Rusya ile savaş esirlerinin takasında arabulucuk yapıyor. Üçüncüsü, Ukrayna’daki en büyük yatırımcı Türkiye. Dördüncüsü de dünyada bir gıda krizinin yaşanmasını önleyerek, tahıl ihracatının gerçekleşebilmesini sağladı. Bu dördüncü neden yüzünden de Afrika halkları Türkiye’ye çok şey borçlu.”

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MENENDEZ’E İNANMAYIN

Prof. İokimidis yazısında “Yunanistan’da, Türkiye’yi sürekli şamar yiyen, sürekli yenilgiye uğrayan, dünyada tek başına kalmış gibi gören ve sadece Menendez’in (ABD Senatosu Dış İlişkiler komisyonunun Yunan-Rum dostu başkanı) ne dediğine kulak veren pek çok kimse, kabullenmek istemese de Türkiye ile ilgili gerçekler böyle. Ukrayna savaşından sonra Türkiye’nin bölgede rolü arttı” ifadesini kullandı. Yazıda, Türkiye’yi küçümserken Yunanistan’ın rolünün abartılmasının yanlış değerlendirmelere yol açtığı da belirtildi.