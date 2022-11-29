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Rusya da terör elebaşıyla görüştü

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#Rusya#PKK/YPG#Kara Harekatı
Rusya da terör elebaşıyla görüştü
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 07:00

Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’ye kara harekâtını planladığı bir dönemde bölgedeki Rus komutanın, terör örgütünün elebaşlarından Mazlum Abdi ile görüştüğü öne sürüldü.

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Lübnan merkezli Al Mayadeen’in haberine göre hafta sonu Suriye’nin kuzeyinde Haseke kasabasını ziyaret eden Suriye’deki Rus kuvvetleri komutanı General Aleksander Çayko, bölgede “Suriye Demokratik Güçleri” adıyla bilinen terör örgütü PKK’nın YPG şubesi lideri Mazlum Abdi ile görüştü.

REJİME DEVREDİN ÖNERİSİ

Al Mayadeen, “Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre Rus tarafı Türkiye’nin kara harekâtı başlatmasının önüne geçilmesi için bölgedeki Kürtlere Moskova’nın önerisini iletti. Bu öneriye göre Kürtlerin zaman geçirmeden Türkiye’nin kara harekâtı başlatacağını söylediği bölgeyi Suriye ordu birlikleri kontrolüne devretmesi gerekiyor” dendi.

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2019’DA UYGULANMADI

Türkiye ile Rusya arasında Fırat’ın doğusunda faaliyet yürüten YPG konusunda 2019 ‘da “Barış pınarı” harekâtı sırasında mutabakat zaptı imzalanmıştı. Buna göre Türkiye’nin kara birlikleriyle Suriye topraklarına girmemesi karşılığında Rus tarafının Rasulayn ile Tel Abyad arasında 120 km’lik sınır hattı bölgesindeki PKK/YPG’yi Suriye içlerine 30 km’lik güvenlik bölge oluşturacak şekilde uzaklaştırması gerekiyordu. Aradan neredeyse üç yıl geçmesine rağmen mutabakattaki madde yerine getirilmedi. ABD’li yetkililerin de sık sık Abdi ile görüştüğü biliniyor.

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Bilgi notu: Ankara da Türkiye sınırından 30 km kadar derinliğe kadar PKK’dan arındırılmış bir bölge istiyor. Rusya şimdi PKK/YPG’yi sınırdan çekip rejim askerlerini sınıra getirerek Türkiye’nin olası bir kara harekâtının önüne geçmeye çalışıyor.

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#Rusya#PKK/YPG#Kara Harekatı

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