Yunan medyası: O askerler nöbet değişimi için gitti
Meis Adası’na asker sevkıyatı haberleri ile ilgili Yunan Genelkurmay kaynakları, “BM Şartı’nın 51’nci maddesi gereğince, tehdit gelmesi halinde ülkenin meşru müdafaa hakkı vardır. Bu madde, Yunanistan’ın adaların korunması için tüm gerekli tedbiri almasını meşru kılmaktadır” iddiasında bulundu.
‘BU HER ZAMAN OLUYOR’
Yunan devlet televizyonu ERT, Meis’e gidenlerin milli muhafız güçleri olduklarını ve nöbet değişimi için adaya gittiklerini öne sürdü. “Bu, her zaman çeşitli adalarda oluyor. Rodos’tan feribotla Meis’e yeni muhafız güçleri gidiyor, adada bulunanlar da feribotla geri dönüyor” denildi. Hem Meriç hududunda hem de Ege adalarında ordunun yanı sıra muhafız taburları da bulunuyor.
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