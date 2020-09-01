Yunan medyası: O askerler nöbet değişimi için gitti

‘BU HER ZAMAN OLUYOR’

Yunan devlet televizyonu ERT, Meis’e gidenlerin milli muhafız güçleri olduklarını ve nöbet değişimi için adaya gittiklerini öne sürdü. “Bu, her zaman çeşitli adalarda oluyor. Rodos’tan feribotla Meis’e yeni muhafız güçleri gidiyor, adada bulunanlar da feribotla geri dönüyor” denildi. Hem Meriç hududunda hem de Ege adalarında ordunun yanı sıra muhafız taburları da bulunuyor.