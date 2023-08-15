Yunan gazetesi ABD üssü için ada önerdi

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Atina’da 2021’de ABD ile imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MCDA) 5 yıl süreli olduğu, dolayısıyla da “adalara ABD üsleri kurulması” konusunun 2026’da yenilenmesi beklenen anlaşma için müzakerelerde gündeme geleceği öne sürüldü. To Vima gazetesi, orta Ege’deki İskiri (Skiros) Adası’nın askeri altyapısı ile ‘ABD’nin stratejik çıkarlarına hizmet edebileceğini’ belirterek “İskiri’de 2021’den beri İsrail yapısı (kiralık) 2 adet Heron tipi insansız hava aracı (İHA) ile Patriot füzelerinin konuşlandırıldığı, ayrıca savaş uçaklarının da kullanıldığı mükemmel bir askeri havalaanı var” diye yazdı. To Vima yine de üs önerisinin, ABD’nin 2024 savunma bütçesine ile ilgili yasanın son haline dahil edilebilmesi için “kat edilmesi gereken uzun bir yol” bulunduğunu da vurguladı.