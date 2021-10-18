Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan küstah sözler

Haberin Devamı

Dendias, Yunan Kathimerini gazetesindeki demecinde, “Türkiye’nin tepkisi ABD için çok önemli olsaydı, askeri güçlerinin kullanımı için Meriç hududundan birkaç kilometre ötede bulunan Dedeağaç’taki bir karargâhı ya da Doğu Akdeniz’in göbeğinde bulunan Girit’teki Suda Deniz Üssü’nü seçmezdi” dedi.

Demecinde isim vermeden, “Eğer bir ülke, intihar derecesinde çaresizlik içinde bize saldırmayı planlıyorsa, Yunanistan’da Amerikan askeri güçlerinin konakladığını ciddi şekilde göz önünde bulundurmalıdır” dedi.